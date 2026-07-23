Il tormentone estivo legato al futuro di Rafael Leão si arricchisce di un capitolo clamoroso dell'ultimo minuto. Se questa mattina vi abbiamo raccontato dell'interesse concreto di Galatasaray e Fenerbahçe, in questi istanti sono arrivati aggiornamenti decisivi. Orazio Accomando, noto giornalista di SportMediaset, ha lanciato una vera e propria bomba di mercato attraverso un post sul suo profilo ufficiale del social network "X".

Secondo quanto raccolto dall'esperto di mercato, il Fenerbahçe sta spingendo sull'acceleratore ed è in trepidante attesa dell'apertura definitiva del portoghese al trasferimento in Turchia. I "Canarini Gialli" di Istanbul hanno deciso di sbaragliare la concorrenza interna dei rivali storici del Galatasaray con una proposta economica mostruosa.

Calciomercato Milan: le cifre folli del Fenerbahçe per Leão

Il club presieduto da Aziz Yıldırım ha messo sul piatto argomenti decisamente convincenti per l'entourage del numero 10 rossonero. Il Fenerbahçe è infatti pronto a garantire a Rafael Leão un ingaggio faraonico da, offrendo un contratto quadriennale con scadenza fissata al

Si tratta di un'operazione complessiva da quasi 50 milioni di euro di solo stipendio per il calciatore. Nelle intenzioni della dirigenza turca, il talento nativo di Almada rappresenterebbe la punta di diamante assoluta di una campagna acquisti faraonica per la stagione 2026-2027.

Non solo Leão: il mercato stellare dei turchi e l'offerta al Milan

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Il Fenerbahçe sta allestendo una rosa d'altissimo livello per dominare in patria e in Europa. L'eventuale innesto di Leão andrebbe a completare un reparto che ha già visto gli arrivi ufficiali di profili internazionali del calibro di(prelevato dall'Olympique Marsiglia per quasi 40 milioni),(dal Mallorca) e(dal Manchester City), per un investimento parziale che ha già superato i 67 milioni di euro.Ma qual è la proposta reale destinata alle casse di Via Aldo Rossi? Secondo Accomando, il Fenerbahçe sarebbe pronto a presentare al Milan un'offerta ufficiale dadel cartellino. Una cifra importante che si avvicina sensibilmente ai 50 milioni che i rossoneri considerano la soglia minima per lasciar partire il classe 1999 e sbloccare finalmente il mercato in entrata.