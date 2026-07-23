Clamoroso rilancio del Fenerbahçe per Rafael Leão: Orazio Accomando svela i dettagli del quadriennale da 12 milioni a stagione e l'offerta per il Milan
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Il tormentone estivo legato al futuro di Rafael Leão si arricchisce di un capitolo clamoroso dell'ultimo minuto. Se questa mattina vi abbiamo raccontato dell'interesse concreto di Galatasaray e Fenerbahçe, in questi istanti sono arrivati aggiornamenti decisivi. Orazio Accomando, noto giornalista di SportMediaset, ha lanciato una vera e propria bomba di mercato attraverso un post sul suo profilo ufficiale del social network "X".
Secondo quanto raccolto dall'esperto di mercato, il Fenerbahçe sta spingendo sull'acceleratore ed è in trepidante attesa dell'apertura definitiva del portoghese al trasferimento in Turchia. I "Canarini Gialli" di Istanbul hanno deciso di sbaragliare la concorrenza interna dei rivali storici del Galatasaray con una proposta economica mostruosa.
Calciomercato Milan: le cifre folli del Fenerbahçe per LeãoIl club presieduto da Aziz Yıldırım ha messo sul piatto argomenti decisamente convincenti per l'entourage del numero 10 rossonero. Il Fenerbahçe è infatti pronto a garantire a Rafael Leão un ingaggio faraonico da 12 milioni di euro netti a stagione più bonus, offrendo un contratto quadriennale con scadenza fissata al 30 giugno 2030.
Si tratta di un'operazione complessiva da quasi 50 milioni di euro di solo stipendio per il calciatore. Nelle intenzioni della dirigenza turca, il talento nativo di Almada rappresenterebbe la punta di diamante assoluta di una campagna acquisti faraonica per la stagione 2026-2027.
Non solo Leão: il mercato stellare dei turchi e l'offerta al MilanIl Fenerbahçe sta allestendo una rosa d'altissimo livello per dominare in patria e in Europa. L'eventuale innesto di Leão andrebbe a completare un reparto che ha già visto gli arrivi ufficiali di profili internazionali del calibro di Mason Greenwood (prelevato dall'Olympique Marsiglia per quasi 40 milioni), Vedat Muriqi (dal Mallorca) e Nathan Aké (dal Manchester City), per un investimento parziale che ha già superato i 67 milioni di euro.
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