Manca soltanto l'ufficialità, ma il rinnovo del contratto di Luka Modrić con il Milan è ormai cosa fatta. Il fuoriclasse croato, classe 1985, ha firmato già l'estensione annuale del suo accordo con il club di Via Aldo Rossi. La nuova scadenza viene così prolungata al 30 giugno 2027, alle stesse cifre dell'anno passato: 3,5 milioni di euro più bonus.

Il noto giornalista esperto di calciomercato, Nicolò Schira, ha sottolineato attraverso un post sul suo profilo ufficiale del social network "X" come la società rossonera stia preparando un annuncio speciale per celebrare a dovere la firma del campione croato.

Calciomercato Milan: la scelta di cuore del Pallone d'Oro 2018

Il Pallone d'Oro 2018, tifoso del Milan fin da bambino, ha scelto di legarsi al Diavolo per un'altra stagione nonostante la dolorosa mancata qualificazione alla Champions League arrivata alla fine dello scorso maggio. Dopo gli impegni Mondiali con la Croazia, Modrić ha riflettuto a lungo con la propria famiglia sul proprio futuro sul rettangolo verde. Una volta presa la decisione di giocare per un altro anno, la preferenza per il Milan è stata immediata.

La famiglia Modrić si è ambientata splendidamente a Milano. Un legame profondo, testimoniato anche dal fatto che la figlia Ema, di 13 anni, gioca attualmente nel settore giovanile del Milan Femminile. L'ex leggenda del Real Madrid, vincitore di ben 6 Champions League con i "Blancos", punta a chiudere la sua straordinaria carriera conquistando gli unici due trofei che ancora gli mancano in bacheca: lo Scudetto e l'Europa League.

Il ruolo tattico nel Milan di Rúben Amorim

Rispetto alla sua prima stagione in rossonero sotto la guida di Massimiliano Allegri, dove era stato un totem intoccabile (2.864 minuti disputati in 37 presenze tra Serie A, Supercoppa Italiana e Coppa Italia), lo scenario consarà differente. Il croato sarà un titolare a tutti gli effetti, ma il suo minutaggio verrà gestito in modo scientifico e dosato di comune accordo con lo staff tecnico.

Per l'allenatore portoghese, il numero 10 sarà un punto di riferimento insostituibile sia in mezzo al campo — nel suo collaudato modulo 3-4-2-1 — sia all'interno dello spogliatoio, dove la sua leadership sarà fondamentale per la crescita dei calciatori più giovani.

Modrić e la tradizione dei "nonni" d'oro nella storia del Milan

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Zlatan Ibrahimović : in campo con il Milan a 41 anni, 5 mesi e 15 giorni.

: in campo con il Milan a 41 anni, 5 mesi e 15 giorni. Alessandro Costacurta : al decimo posto della storia (41 anni e 25 giorni).

: al decimo posto della storia (41 anni e 25 giorni). Paolo Maldini : al dodicesimo posto (40 anni, 11 mesi e 5 giorni).

: al dodicesimo posto (40 anni, 11 mesi e 5 giorni). Luka Modrić: attualmente fermo a 40 anni, 8 mesi e 15 giorni.

Come ricordato dall'edizione odierna di, Modrić compirà 41 anni il prossimo 9 settembre. La Serie A e il Milan non sono nuovi a questi straordinari esempi di longevità sportiva. Escludendo i primi sette posti della classifica dei calciatori più anziani della Serie A (occupati interamente da portieri), il Milan vanta una vera e propria tradizione di campioni infiniti.Nella classifica assoluta troviamo infatti:

L'obiettivo statistico è ora vicinissimo. Qualora Modrić dovesse trovare la via del gol nel girone di ritorno, a 41 anni già compiuti, scalzerebbe proprio Zlatan Ibrahimović diventando ufficialmente il marcatore più anziano della storia della Serie A.