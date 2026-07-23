Il proprietario del Milan è arrivato nel centro sportivo poco dopo le 09:00. Incontro chiave con Rúben Amorim e i dirigenti: si cerca un trequartista mancino
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Mattinata di grandissimo spessore e di decisioni cruciali in casa rossonera. Poco dopo le ore 09:00 di oggi, Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan, è arrivato in auto al centro sportivo di Milanello. Il patron ha voluto far sentire la sua presenza fisica alla squadra e seguirà da vicino l'allenamento della Prima Squadra in programma in queste ore.
La presenza del numero uno rossonero a Carnago, tuttavia, non è legata soltanto a una visita di cortesia. Al termine della seduta sul campo, infatti, è previsto un importantissimo summit di calciomercato con l'allenatore Rúben Amorim per fare il punto sulle prossime mosse in entrata e in uscita.
Calciomercato Milan: vertice societario totale a MilanelloA testimonianza della rilevanza strategica dell'incontro, la dirigenza si è mossa al gran completo. Sin dalle prime ore del mattino, i vertici dell'area sportiva e tecnica sono arrivati all'interno della struttura rossonera.
Oltre a Cardinale e ad Amorim, al tavolo delle trattative siederanno il "Director of Player Trading" Hendrik Almstadt, il "Director of Football Intelligence" Bobby Gardiner e il responsabile dell'area scout Donato Lomonte. Uno schieramento totale per pianificare gli investimenti della seconda parte dell'estate.
La richiesta di Amorim: caccia al trequartista mancinoLe linee guida del vertice sono già tracciate. Il tecnico portoghese ha chiesto esplicitamente a Cardinale e ai dirigenti ulteriori interventi sul mercato per colmare le lacune della rosa e renderla competitiva ai massimi livelli.
La priorità assoluta dell'ex allenatore di Sporting e Manchester United è ben definita: un trequartista di piede mancino, capace di agire sulla corsia di destra per poi accentrarsi e calciare o rifinire sul suo piede forte. Un profilo tattico specifico che manca nell'attuale scacchiere rossonero.
Gli obiettivi del Milan: Karetsas e la tentazione MastantuonoI nomi sul tavolo degli scout sono di primissimo livello. Il profilo che piace moltissimo e che rimane in cima alla lista dei desideri è quello del talento greco Kōnstantinos Karetsas, gioiello di proprietà del KRC Genk.
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