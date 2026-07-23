Mattinata di grandissimo spessore e di decisioni cruciali in casa rossonera. Poco dopo le ore 09:00 di oggi, Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan, è arrivato in auto al centro sportivo di Milanello. Il patron ha voluto far sentire la sua presenza fisica alla squadra e seguirà da vicino l'allenamento della Prima Squadra in programma in queste ore.

La presenza del numero uno rossonero a Carnago, tuttavia, non è legata soltanto a una visita di cortesia. Al termine della seduta sul campo, infatti, è previsto un importantissimo summit di calciomercato con l'allenatore Rúben Amorim per fare il punto sulle prossime mosse in entrata e in uscita.

Calciomercato Milan: vertice societario totale a Milanello

A testimonianza della rilevanza strategica dell'incontro, la dirigenza si è mossa al gran completo. Sin dalle prime ore del mattino, i vertici dell'area sportiva e tecnica sono arrivati all'interno della struttura rossonera.

Oltre a Cardinale e ad Amorim, al tavolo delle trattative siederanno il "Director of Player Trading" Hendrik Almstadt, il "Director of Football Intelligence" Bobby Gardiner e il responsabile dell'area scout Donato Lomonte. Uno schieramento totale per pianificare gli investimenti della seconda parte dell'estate.

La richiesta di Amorim: caccia al trequartista mancino

Le linee guida del vertice sono già tracciate. Il tecnico portoghese ha chiesto esplicitamente a Cardinale e ai dirigenti ulteriori interventi sul mercato per colmare le lacune della rosa e renderla competitiva ai massimi livelli.

La priorità assoluta dell'ex allenatore di Sporting e Manchester United è ben definita: un trequartista di piede mancino, capace di agire sulla corsia di destra per poi accentrarsi e calciare o rifinire sul suo piede forte. Un profilo tattico specifico che manca nell'attuale scacchiere rossonero.

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I nomi sul tavolo degli scout sono di primissimo livello. Il profilo che piace moltissimo e che rimane in cima alla lista dei desideri è quello del talento greco, gioiello di proprietà del KRC Genk.Nelle ultime ore, però, sta prendendo prepotentemente quota un'affascinante alternativa di mercato. Si tratta del giovanissimo fantasista argentino, di proprietà del Real Madrid. Il summit di oggi a Milanello servirà proprio a capire su quale di questi profili affondare il colpo definitivo.