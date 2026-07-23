Il nuovo allenatore rossonero Rúben Amorim vuole valutare l'esterno ecuadoriano prima di dare l'ok alla cessione. Cifre e dettagli della trattativa in stand-by
Calciomercato, i peggiori acquisti estivi della Serie A: c'è anche Estupinan del Milan
Il calciomercato del Milan vive un momento di improvviso stand-by. Secondo quanto riportato dalle edizioni odierne di Corriere dello Sport e Tuttosport, la trattativa che avrebbe dovuto portare in questi giorni Pervis Estupiñán all'Aston Villa è momentaneamente congelata.
Il motivo di questa brusca frenata? Porta la firma del nuovo allenatore rossonero, Rúben Amorim. Il tecnico portoghese ha chiesto esplicitamente alla dirigenza di poter valutare l'esterno sinistro ecuadoriano, classe 1998, prima di dare il definitivo via libera alla cessione.
Calciomercato Milan: Estupiñán a Milanello, salta il Celtic ma c'è la tournéeI programmi del giocatore sono quindi cambiati radicalmente. Estupiñán si presenterà domani a Milanello per iniziare i test con lo staff tecnico. Per ragioni di tempistiche, è escluso che il laterale possa far parte della spedizione della squadra a Glasgow per l'amichevole di sabato pomeriggio in casa del Celtic.
Tuttavia, l'ecuadoriano si allenerà regolarmente con il gruppo nei prossimi giorni e salirà sull'aereo per la tournée estiva in Australia e Indonesia. Saranno proprio le sedute d'allenamento in Asia e Oceania, insieme a qualche spezzone di partita nelle amichevoli internazionali, a decidere il suo futuro: solo allora si capirà se il nazionale sudamericano riceverà la luce verde per il trasferimento a Birmingham o se resterà a Milanello.
Le cifre dell'accordo sospeso tra Milan e Aston VillaL'intervento di Amorim ha bloccato un'operazione che sembrava ormai in dirittura d'arrivo. Tra Estupiñán e i "Villans", infatti, l'intesa è totale da giorni: per lui è pronto un contratto di cinque anni (fino al 30 giugno 2031) a 3 milioni di euro netti a stagione.
Manca ancora, invece, la ratifica finale tra i due club. Il Milan era partito da una richiesta iniziale di 20 milioni di euro, a fronte di un'offerta dell'Aston Villa di 13 milioni. Il punto d'incontro era stato virtualmente trovato in una via di mezzo tra i 16 e i 18 milioni di euro più bonus, ma il blitz nei negoziati del nuovo mister rossonero ha congelato lo scambio di documenti.
I numeri della prima stagione di Estupiñán in rossoneroArrivato a Milano solo un anno fa dal Brighton per un'operazione complessiva da 19 milioni di euro (17 di parte fissa e 2 di bonus), Estupiñán ha vissuto una prima stagione italiana di alti e bassi. Nella scorsa annata ha collezionato 22 presenze complessive tra Serie A, Supercoppa Italiana e Coppa Italia, per un totale di 1.303 minuti disputati.
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