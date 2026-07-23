Uno dei grandi osservati nella lista del Milan continua ad attirare pretendenti. Parliamo di Kerim Alajbegovic, centrocampista offensivo classe 2007 di proprietà del Bayer Leverkusen che nell'ultima stagione ha vestito la maglia degli austriaci del Salisburgo.

In Austria ha sfornato una stagione a dir poco importante, mettendo a referto 13 gol e 4 assist in 44 partite disputate: niente male per un 18enne alla prima vera esperienza tra i grandi. Le sue prestazioni con il Club gli sono valse una chiamata in nazionale maggiore bosniaca e proprio durante questo Mondiale, in cui ha registrato 4 presenze e una rete, il mondo ha iniziato a conoscere e apprezzare il suo talento. Il trequartista ha disputato un ottimo torneo in terra americana e gli occhi di molte squadre si sono posati su di lui.

Il bosniaco al centro del mercato internazionale

La prima a muoversi concretamente è stata l, che godeLe difficoltà nel trovare un'intesa con il Leverkusen, però, hanno frenato bruscamente la trattativa, con un conseguente reinserimento delle varie squadre che avevano mostrato interesse nei suoi confronti. Lanegli ultimi giorni si è mossa concretamente per portalo a Firenze, tentando di scippare i nerazzurri di Bergamo, ma l'interesse dallrischia di rovinare i piani a tutte le italiane coinvolte.

Secondo quanto riportato da Nico Schira, infatti, sia Tottenham che Chelsea avrebbero approcciato gli agenti di Kerim Alajbegovic, cercando di capire le richieste e sondando la possibilità di un suo approdo in Inghilterra. La richiesta del Bayer Leverkusen è di 30 milioni: in tal senso, i Blues sembrano essersi già mossi con insistenza per il talento bosniaco, con il portale inglese "The Telegraph" che considera il Club campione del mondo in carica in vantaggio per assicurarsi le prestazioni del 18enne.

L'interesse del Milan

"Un diciottenne ai Mondiali, sotto pressione, con milioni di persone che lo guardano, gioca come se fosse il padrone dello stadio. Questo è raro. Molti giovani giocatori hanno talento. Il talento è ovunque. Ma il talento senza personalità non serve a nulla. Quando ho guardato Kerim, non ho visto un giovane giocatore che sperava di fare una buona partita. Ho visto un giocatore che credeva di essere il migliore in campo".

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Tra le squadre interessate al 2007 bosniaco ci sono pure i rossoneri. Il Diavolo segue da tempo Alajbegovic e l'apprezzamento espresso da Ibrahimovic nei suoi confronti non ha fatto che alimentare le voci che lo vedevano vestire la maglia rossonera:Il Milan è ancora alla ricerca di un profilo che possa ricoprire il ruolo di trequartista alle spalle di Gonçalo Ramos e il bosniaco sembrava incastrarsi perfettamente nelle dinamiche di campo rossonere: il 3-4-2-1 di Amorim, che all'occorrenza può trasformarsi in un 4-3-3, risulta essere un sistema di gioco più che congeniale all'estro del classe 2007, che ha dimostrato di poter ricoprire il ruolo sia di esterno offensivo che di sotto-punta.

Tanto che per 'SportMediaset', dovesse saltare l'arrivo in rossonero di Konstantinos Karetsas, al centro di un duello di calciomercato con il Borussia Dortmund, potrebbe essere proprio Alajbegovic l'alternativa per il Diavolo. Il forte interesse manifestato da più squadre però pare aver reso l'operazione complicata, per un Milan che sembra attendere eventuali cessioni prima di muoversi con forza sul mercato in entrata.