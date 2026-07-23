Centralità, gioco e comunicazione: ecco come Amorim sta cambiando il Milan

Il Milan è pronto a chiudere per un giovane difensore francese. Come anticipato dal noto giornalista ed esperto di mercato Santi Aouna su X e successivamente confermato da Fabrizio Romano con il celebre "Here We Go", il club rossonero ha raggiunto un accordo totale con il Troyes per l'acquisto di Sankhoun Diawara, centrale classe 2006. Il giocatore era ad un passo dai Glasgow Rangers, ma l'accelerata delle ultime ore ha permesso alla società di Via Aldo Rossi di superare la concorrenza.

Milan Futuro o Prima Squadra?

Storia e numeri di Sankhoun Diawara

Il centrale francese farà parte della Prima Squadra di Ruben Amorim e sarà la prima alternativa a Strahinja Pavlovic nel ruolo di braccetto sinistro.ha deciso di sposare il progetto rossonero, nonostante ioffrissero un ruolo da titolare. Un segnale che certifica come il blasone del Milan possa ancora fare la differenzaè un difensore centrale mancino abile in fase di impostazione. Ilo rendono un giocatore molto bravo nel gioco aereo e in area di rigore. Abile nell'uno contro uno, sa sfruttare al meglio il suo fisico per reggere l'impatto anche degli attaccanti più fisici

In Ligue 2 con la maglia del Troyes, ha giocato in stagione 14 partite di cui 12 da titolare con 1048 minuti in campo. Di seguito alcune statistiche che raccontano il suo stile di gioco: