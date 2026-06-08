Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan, è chiamato a trovare i sostituti dei dirigenti e dell'allenatore licenziati il 25 maggio scorso. Ci sono state due settimane di colloqui: ora servono le scelte forti

Daniele Triolo Redattore 8 giugno 2026 (modifica il 8 giugno 2026 | 08:01)

Siamo entrati ufficialmente oggi nella terza settimana da quando Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan, ha azzerato totalmente l'area dirigenziale e tecnica del club rossonero. Quello dello scorso lunedì 25 maggio è stato un vero e proprio terremoto. I licenziamenti in blocco di Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada, Igli Tare e Massimiliano Allegri hanno segnato il punto di non ritorno dopo la dolorosa mancata qualificazione alla successiva Champions League.

Il giorno stesso del quadruplo esonero, durante un briefing ristretto con alcuni giornalisti, Cardinale aveva fatto trapelare che la nomina dei sostituti sarebbe avvenuta in un arco temporale di 7-10 giorni. Tuttavia, in corso d'opera, le tempistiche sono mutate. La proprietà ha preferito rallentare i tempi, scegliendo di procedere senza fretta per ponderare al meglio figure su cui non vi fosse una convinzione totale, evitando scelte affrettate in un momento così cruciale.