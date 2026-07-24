Fikayo Tomori potrebbe lasciare il Milan dopo cinque anni: le squadre interessate al difensore inglese e la cifra richiesta dal Milan
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Dopo cinque stagioni e mezzo, l'avventura al Milan di Fikayo Tomori potrebbe essere terminata. Il difensore inglese non rientra nei piani di Ruben Amorim e la dirigenza rossonera è alla ricerca di una soluzione per cederlo a titolo definitivo. Nelle ultime ore si è registrato l'interesse di quattro club di Premier League, pronti ad avviare i contatti con la società di Via Aldo Rossi.
Tomori, ascesa e declinoArrivato in prestito dal Chelsea nel gennaio del 2021, nell'estate dello stesso anno il Milan decide di riscattarlo versando 28 milioni nelle classe del club inglese. Tomori gioca ad altissimi livelli nel suo primo anno in rossonero, formando insieme a Pierre Kalulu una coppia difensiva devastante che porta il club alla vittoria del 19° scudetto. Nelle stagioni successive, tuttavia, il giocatore non conferma quanto di buono fatto vedere in precedenza. Con il passare del tempo, il classe 1997 appare sempre più sbadato, alternando buone prestazioni ad errori grossolani. Nella seconda parte dell'annata 2025/2026, Tomori perde il posto da titolare in favore di De Winter, portando la società a mettere in stand-by la trattativa per il rinnovo di contratto e a valutare una cessione anticipata.
Le quattro squadre di Premier interessateStando a quanto riferito da 'Calciomercato.com', sulle tracce di Tomori si starebbero muovendo quattro club di Premier League. Le squadre in questione sono Conventry City, Hull City, West Ham e Newcastle. Accettando una di queste offerte, il giocatore avrebbe la possibilità di tornare in Inghilterra, Paese in cui è cresciuto calcisticamente con la maglia del Chelsea.
Calciomercato, la richiesta del Milan per Tomori e la volontà del giocatoreIl contratto di Tomori andrà in scadenza il 30 giugno 2027: una situazione che non mette il Milan nella posizione di chiedere cifre esorbitanti per il suo cartellino. Per convincere il club rossonero, dunque, potrebbe bastare un'offerta tra i 15 e i 20 milioni di euro. Il centrale inglese è consapevole del fatto che il suo ciclo milanese sia terminato ed è disposto ad ascoltare eventuali offerte per una cessione nella sessione estiva di calciomercato. Secondo 'La Gazzetta dello Sport', anche la Juventus sarebbe tra le squadre interessate a Tomori, anche se il nome in cima alla lista dei bianconeri sembra essere quello di Jean-Clair Todibo.
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