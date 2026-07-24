Dopo cinque stagioni e mezzo, l'avventura al Milan di Fikayo Tomori potrebbe essere terminata. Il difensore inglese non rientra nei piani di Ruben Amorim e la dirigenza rossonera è alla ricerca di una soluzione per cederlo a titolo definitivo. Nelle ultime ore si è registrato l'interesse di quattro club di Premier League, pronti ad avviare i contatti con la società di Via Aldo Rossi.

Tomori, ascesa e declino

Le quattro squadre di Premier interessate

Calciomercato, la richiesta del Milan per Tomori e la volontà del giocatore

Arrivato in prestito dalnel gennaio del 2021, nell'estate dello stesso anno ildecide di riscattarlo versandonelle classe del club inglese.gioca ad altissimi livelli nel suo primo anno in rossonero, formando insieme auna coppia difensiva devastante che porta il club alla vittoria del 19° scudetto. Nelle stagioni successive, tuttavia, il giocatore non conferma quanto di buono fatto vedere in precedenza. Con il passare del tempo, il classe 1997 appare sempre più sbadato, alternando buone prestazioni ad errori grossolani. Nella seconda parte dell'annata 2025/2026,perde il posto da titolare in favore di, portando la società a mettere in stand-by la trattativa per il rinnovo di contratto e a valutare una cessione anticipata.Stando a quanto riferito da 'Calciomercato.com', sulle tracce disi starebbero muovendo quattro club di Premier League. Le squadre in questione sonoAccettando una di queste offerte, il giocatore avrebbe la possibilità di tornare in Inghilterra, Paese in cui è cresciuto calcisticamente con la maglia del Chelsea.Il contratto diandrà iniluna situazione che non mette ilnella posizione di chiedere cifre esorbitanti per il suo cartellino. Per convincere il club rossonero, dunque, potrebbe bastare un'offertaIl centrale inglese è consapevole del fatto che il suo ciclo milanese sia terminato ed è disposto ad ascoltare eventuali offerte per una cessione nella sessione estiva di calciomercato. Secondo 'La Gazzetta dello Sport', anche lasarebbe tra le squadre interessate a, anche se il nome in cima alla lista dei bianconeri sembra essere quello di