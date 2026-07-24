Dopo la recente frenata nella trattativa per Kōnstantinos Karetsas, il Milan ha iniziato a guardarsi intorno per sondare alcune possibili alternative. Ruben Amorim ha chiesto alla dirigenza l'acquisto di un trequartista mancino in grado di giocare nei mezzi spazzi e Gerry Cardinale è pronto a fare di tutto per accontentarlo. Stando a quanto riferito da 'Tuttosport', il club rossonero sarebbe tra le squadre maggiormente interessate a Franco Mastantuono.

I numeri di Mastantuono al Real Madrid

La formula per convincere il Real

Milan, attenzione alla concorrenza per Mastantuono

Prelevato la scorsa estate dalper, il rendimento del trequartista argentino non ha rispettato le aspettative del. Nella stagione 2025/2026ha giocato, di cui appena 12 da titolare, per un totale diin 1484 minuti: un bottino decisamente inferiore alle 7 reti e i 4 assist messi a segno in 22 partite con la maglia del River nella stagione precedente.ha aperto alla cessione in prestito, a patto che la nuova destinazione possa garantire al ragazzo un minutaggio superiore rispetto a quello attuale. Mastantuono ha dato l’ok, consapevole della stima della dirigenza madrilena. Il Real intende mantenere ilripetendo la gestione riservata a Endrick, ceduto in prestito al Lione nella seconda parte della scorsa stagione. I 'Blancos' valuteranno esclusivamente proposte insenza inserire alcuna opzione di riscatto.Secondo 'Tuttosport', ilnon sarebbe l'unica squadra di Serie A interessata a Mastantuono: sulle tracce del trequartista argentino ci sarebbero anche, entrambe alla ricerca di un rinforzo di livello sulla trequarti. Anticipare la concorrenza sarà fondamentale per aggiudicarsi le prestazioni del classe 2007. Prima, però, Il club rossonero dovrà stabilire se accettare le rigide condizioni fissate dal, godendosi il giocatore per un anno senza disporre di alcuna opzione di riscatto o prelazione futura.