Il Milan monitora con attenzione la situazione legata a Franco Mastantuono, trequartista argentino classe 2007 in uscita dal Real Madrid
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Dopo la recente frenata nella trattativa per Kōnstantinos Karetsas, il Milan ha iniziato a guardarsi intorno per sondare alcune possibili alternative. Ruben Amorim ha chiesto alla dirigenza l'acquisto di un trequartista mancino in grado di giocare nei mezzi spazzi e Gerry Cardinale è pronto a fare di tutto per accontentarlo. Stando a quanto riferito da 'Tuttosport', il club rossonero sarebbe tra le squadre maggiormente interessate a Franco Mastantuono.
I numeri di Mastantuono al Real MadridPrelevato la scorsa estate dal River Plate per 45 milioni di euro, il rendimento del trequartista argentino non ha rispettato le aspettative del Real Madrid. Nella stagione 2025/2026 Mastantuono ha giocato 35 partite, di cui appena 12 da titolare, per un totale di 3 gol e 1 assist in 1484 minuti: un bottino decisamente inferiore alle 7 reti e i 4 assist messi a segno in 22 partite con la maglia del River nella stagione precedente.
La formula per convincere il RealJosé Mourinho ha aperto alla cessione in prestito, a patto che la nuova destinazione possa garantire al ragazzo un minutaggio superiore rispetto a quello attuale. Mastantuono ha dato l’ok, consapevole della stima della dirigenza madrilena. Il Real intende mantenere il pieno controllo del suo cartellino, ripetendo la gestione riservata a Endrick, ceduto in prestito al Lione nella seconda parte della scorsa stagione. I 'Blancos' valuteranno esclusivamente proposte in prestito secco, senza inserire alcuna opzione di riscatto.
Milan, attenzione alla concorrenza per MastantuonoSecondo 'Tuttosport', il Milan non sarebbe l'unica squadra di Serie A interessata a Mastantuono: sulle tracce del trequartista argentino ci sarebbero anche Fiorentina e Juventus, entrambe alla ricerca di un rinforzo di livello sulla trequarti. Anticipare la concorrenza sarà fondamentale per aggiudicarsi le prestazioni del classe 2007. Prima, però, Il club rossonero dovrà stabilire se accettare le rigide condizioni fissate dal Real Madrid, godendosi il giocatore per un anno senza disporre di alcuna opzione di riscatto o prelazione futura.
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