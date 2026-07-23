Il Borussia Dortmund sembrava ad un passo dalla chiusura per Kōnstantinos Karetsas, ma le prime offerte presentate dal club tedesco non hanno convinto il Genk. Il trequartista greco classe 2007 è presente da tempo anche nella short-list del Milan, ma l'agguerrita concorrenza dalla Germania aveva portato i rossoneri a fare un passo indietro. Lo stallo delle ultime ore, tuttavia, potrebbe permettere al club di Via Aldo Rossi di reinserirsi nella corsa, anche se la dirigenza sta già monitorando alcune possibili alternative.

L'offerta del Borussia Dortmund per Karetsas e il muro del Genk

Il Milan può reinserirsi?

Le alternative del Milan