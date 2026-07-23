Il Borussia Dortmund non ha ancora trovato l'intesa con il Genk per Kōnstantinos Karetsas: il Milan può reinserirsi nella trattativa? Ecco cosa filtra
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Il Borussia Dortmund sembrava ad un passo dalla chiusura per Kōnstantinos Karetsas, ma le prime offerte presentate dal club tedesco non hanno convinto il Genk. Il trequartista greco classe 2007 è presente da tempo anche nella short-list del Milan, ma l'agguerrita concorrenza dalla Germania aveva portato i rossoneri a fare un passo indietro. Lo stallo delle ultime ore, tuttavia, potrebbe permettere al club di Via Aldo Rossi di reinserirsi nella corsa, anche se la dirigenza sta già monitorando alcune possibili alternative.
L'offerta del Borussia Dortmund per Karetsas e il muro del GenkStando a quanto riferito dal giornalista di 'Sky Sport DE' Patrick Berger, il Genk avrebbe rifiutato un'offerta da 30 milioni di euro più 5 di bonus del Borussia Dortmund per il cartellino di Karetsas. Il club belga non ha intenzione di abbassare le proprie pretese ed è disposto a liberare il calciatore soltanto a fronte di una proposta da 40 milioni. Secondo Berger, la trattativa non sarebbe ancora crollata del tutto, ma i tempi rischiano di allungarsi più del previsto.
Il Milan può reinserirsi?Il giocatore ha già dato il via libera al trasferimento in Germania, ma la fumata bianca tra i due club non è ancora arrivata. Per il Milan resta comunque difficile reinserirsi nella trattativa, anche perché farlo vorrebbe dire mettere sul piatto un'offerta superiore rispetto a quella presentata dal Borussia Dortmund. La società rossonera resta comunque alla finestra, mentre inizia a sondare il terreno per altri trequartisti.
Le alternative del MilanIl Milan è alla ricerca di un trequartista mancino da regalare a Ruben Amorim per rinforzare il proprio reparto offensivo. Tra i nomi circolati con maggiore insistenza negli ultimi giorni ci sono quelli di Kerim Alajbegovic e Franco Mastantutono. Il bosniaco, però, è vicino all'accordo con il Chelsea, mentre il Real Madrid apre soltanto ad un prestito secco senza opzione di riscatto per l'argentino. I prossimi giorni saranno decisivi per capire quale sarà la strada che il club rossonero sceglierà di percorrere per il rinforzo sulla trequarti.
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