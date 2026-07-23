Dalla Spagna arrivano nuovi aggiornamenti sul possibile trasferimento di José María Giménez al Milan. Stando a quanto riferito dal quotidiano ‘Marca’, l’Atlético Madrid avrebbe aperto alla cessione del centrale uruguaiano e il club rossonero sarebbe tra le squadre maggiormente interessate.

Giménez al Milan? Un colpo che era già nelle idee di Tare e Allegri

L'Atletico Madrid apre alla cessione

I problemi fisici e i numeri di Giménez

La richiesta dell’Atletico Madrid