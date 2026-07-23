José María Giménez in uscita dall'Atletico Madrid, il Milan sonda il terreno: le ultime di calciomercato dalla Spagna
Dalla Spagna arrivano nuovi aggiornamenti sul possibile trasferimento di José María Giménez al Milan. Stando a quanto riferito dal quotidiano ‘Marca’, l’Atlético Madrid avrebbe aperto alla cessione del centrale uruguaiano e il club rossonero sarebbe tra le squadre maggiormente interessate.
Giménez al Milan? Un colpo che era già nelle idee di Tare e AllegriIl profilo di Giménez era già stato accostato al Milan negli ultimi mesi, ma il licenziamento di Igli Tare e Massimiliano Allegri dello scorso 25 maggio aveva raffreddato la pista. Nonostante la rivoluzione societaria scatenata da Gerry Cardinale, il club rossonero sta continuando a monitorare i nomi segnalati dalla vecchia dirigenza. Un esempio lampante di questo modus operandi è l’acquisto di Mario Gila, che Tare e Allegri seguivano da tempi non sospetti.
L'Atletico Madrid apre alla cessioneSecondo quanto riportato da ‘Marca’, l'Atletico Madrid non considererebbe più Giménez un giocatore centrale per il progetto tecnico. I ‘Colchoneros’ non avrebbero intenzione di pagare al giocatore lo stipendio da 6 milioni di euro netti fino al 2028 (termine del contratto) e sarebbero alla ricerca di una cessione a titolo definitivo. Una situazione che ha attirato l’attenzione del Milan, consapevole di poter portare il difensore in Italia a prezzo di saldo.
I problemi fisici e i numeri di GiménezNegli ultimi anni il rendimento di Giménez a Madrid è stato condizionato da frequenti problemi muscolari, che lo hanno fatto scivolare indietro nelle gerarchie di Diego Simeone. Nella stagione 2025-2026, il difensore ha saltato 13 partite per infortunio, collezionando 25 presenze complessive tra tutte le competizioni, di cui soltanto 16 da titolare, per un totale di 1521 minuti in campo. Neanche il Mondiale ha sorriso a Giménez, che non è mai sceso in campo nella sfortunata spedizione dell’Uruguay di Marcelo Bielsa, eliminato ai gironi.
La richiesta dell’Atletico MadridL’Atletico Madrid potrebbe accontentarsi di un’offerta inferiore ai 10 milioni di euro per un calciatore che compirà 32 anni il prossimo 20 gennaio. Il nodo resta legato all’ingaggio: per trasferirsi al Milan, Giménez dovrebbe accettare di ridursi sensibilmente lo stipendio. Il club rossonero, infatti, non potrebbe garantire al difensore classe 1995 i 6 milioni di euro netti a stagione che percepisce in Spagna.
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