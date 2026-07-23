Giornata piena di notizie e di annunci ufficiali a Casa Milan, dove Luka Modric e Francesco Camarda hanno firmato il rinnovo di contratto rispettivamente fino al 2027 e al 2031. Nel frattempo, il club rossonero ha raggiunto un'intesa totale con un difensore francese, che ora è a un passo dal trasferimento in Italia. Ruben Amorim, però, non è ancora soddisfatto e la società sta monitorando un centrale dell'Atletico Madrid per accontentare il tecnico portoghese.

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

Modric rinnova con il Milan

Dopo settimane di indiscrezioni è arrivata l'ufficialità:continuerà a vestire la maglia delfino al 30 giugno 2027. Il centrocampista croato classe 1985 ha deciso di attivare l'opzione per estendere il proprio contratto di un ulteriore stagione.

Queste le prime parole di Modric dopo la firma:

"Sono felice di restare al Milan, un club in cui mi sono sentito il benvenuto ed amato sin dal primo giorno. Dopo un'annata al di sotto delle aspettative, la voglia di riscatto è immensa. Ci aspettano una nuova stagione e una nuova sfida: un progetto in cui credo e che mi motiva. Sono pronto a continuare a dare tutto per questa maglia e sono davvero orgoglioso di indossare ancora questi colori. Non vedo l'ora di tornare a San Siro e sentire il vostro ruggito. Ci vediamo presto, Forza Milan sempre!".

Il ruolo del centrocampista croato dovrebbe essere più marginale rispetto alla scorsa stagione, dove ha dovuto fare gli straordinari restando in campo per un totale di 2864 minuti. Con la qualificazione in Europa League, il Milan giocherà una partita ogni tre giorni ed avrà bisogno di maggiori alternative in mezzo al campo. La classe e l'esperienza di Modric, tuttavia, saranno fondamentali per permettere a Jashari e Comotto di completare il proprio percorso di crescita.

Il rinnovo di Camarda e le parole del suo agente

Anche Francesco Camarda ha firmato ilsiglando un accordo che lo legherà alfino alIl centravanti classe 2008 continuerà ad allenarsi a Milanello agli ordini di Amorim, ma non è esclusa la possibilità di una cessione inper permettere al ragazzo di giocare con maggiore continuità.

L'agente Giuseppe Riso ha commentato il rinnovo di contratto del suo assistito ai nostri microfoni:

"È un rinnovo importantissimo, un bel segnale lanciato sia dal ragazzo che dalla società. Per loro vedo un futuro in rossonero, con la maglia del Milan, e spero di vederli presto in campo a San Siro. Hanno firmato, poi come tutti gli altri dovranno dimostrare di meritarsi questa squadra, ma la direzione è chiaramente questa. Prestiti esclusi? È una cosa che si deciderà più avanti. Per adesso l'idea resta quella di rimanere al Milan".

Occhi su Giménez dell'Atletico Madrid

Stando a quanto riferito dal quotidiano ‘Marca’,avrebbe aperto alla cessione di José María Giménez e il Milan sarebbe tra le squadre maggiormente interessate. I 'Colchoneros' potrebbero accontentarsi di un’offertaper un calciatore che compirà 32 anni il prossimo 20 gennaio. Il nodo resta legato all’ingaggio: per trasferirsi al Milan,dovrebbe accettare di ridursi sensibilmente lo stipendio. Il club rossonero, infatti, non potrebbe garantire al difensore classe 1995 i 6 milioni di euro netti a stagione che percepisce in Spagna.

Negli ultimi anni il rendimento di Giménez a Madrid è stato condizionato da frequenti problemi muscolari, che lo hanno fatto scivolare indietro nelle gerarchie di Diego Simeone. Nella stagione 2025-2026, il difensore ha saltato 13 partite per infortunio, collezionando 25 presenze complessive tra tutte le competizioni, di cui soltanto 16 da titolare, per un totale di 1521 minuti in campo. Neanche il Mondiale ha sorriso a Giménez, che non è mai sceso in campo nella sfortunata spedizione dell’Uruguay di Marcelo Bielsa, eliminato ai gironi.

Il difensore in arrivo dalla Francia

Ilè pronto a chiudere per un giovane difensore francese. Stando a quanto riportato dal noto giornalista ed esperto di mercato Santi Aouna su X, il club rossonero avrebbe raggiunto un accordo totale con ilper l'acquisto di, centrale classe 2006. Il giocatore era ad un passo dai, ma l'accelerata delle ultime ore ha permesso alla società di Via Aldo Rossi di superare la concorrenza.

Il centrale francese sarà aggregato al Milan Futuro di Sergio Navarro per completare il proprio percorso di crescita, ma non è da escludere la possibilità di vederlo tra i convocati di Ruben Amorim come possibile alternativa in difesa. Diawara ha deciso di sposare il progetto rossonero, nonostante i Glasgow Rangers offrissero un ruolo in pianta stabile in Prima Squadra.