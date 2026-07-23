Il Milan è alla ricerca di un trequartista mancino da regalare a Ruben Amorim per rinforzare il reparto offensivo. Il nome che sta circolando con maggiore insistenza negli ultimi giorni è quello di Kōnstantinos Karetsas, talento greco classe 2007 attualmente in forza al Genk, in Belgio. A fornire ulteriori dettagli sulla trattativa ci ha pensato Matteo Moretto, intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano.

Milan, i numeri di Karetsas

59 dribbling riusciti (45%)

66 occasioni create

63 falli conquistati

33 cross riusciti

Karetsas al Milan? Le ultime da Moretto

"In casa Milan si parla di Kōnstantinos Karetsas. Il talento greco piace molto ai rossoneri, ma non solo a loro. Per affondare il colpo bisognerebbe prima fare spazio con qualche cessione, come ad esempio quella di Leao. Negli ultimi giorni il Milan è tornato a farsi sentire con la famiglia e con l'agente del giocatore. Vedremo se Karetsas deciderà di aspettare i rossoneri".

Borussia Dortmund in vantaggio

“Al momento il Borussia Dortmund sta spingendo forte per il ragazzo ed è nettamente in vantaggio. L'ultima offerta inviata al Genk, però, non soddisfa i belgi”.

L'offerta del Borussia Dortmund per Karetsas e il muro del Genk

Nella stagione appena terminata,ha collezionatocon la maglia del Genk, impreziosite da(secondo miglior assistman in Jupiler Pro League alle spalle di Christos Tzolis), per un totale di 3244 minuti in campo. Di seguito alcune delle statistiche più significative della sua annata:Stando a quanto riferito da, ci sarebbero stati nuovi contatti tra ile l'entourage del giocatore.A complicare l'operazione c'è l'agguerrita concorrenza delche, al momento, sembra in vantaggio sulnella corsa aStando a quanto riferito dal giornalista di 'Sky Sport DE' Patrick Berger, ilavrebbeun'offerta dadel Borussia Dortmund per il cartellino di. Il club belga non ha intenzione di abbassare le proprie pretese ed è disposto a liberare il calciatore soltanto a fronte di una proposta daSecondo Berger, la trattativa non sarebbe ancora crollata del tutto, ma i tempi rischiano di allungarsi più del previsto.