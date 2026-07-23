Il Milan non molla la pista che porta a Kōnstantinos Karetsas: gli ultimi aggiornamenti dall'esperto di mercato Matteo Moretto
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Il Milan è alla ricerca di un trequartista mancino da regalare a Ruben Amorim per rinforzare il reparto offensivo. Il nome che sta circolando con maggiore insistenza negli ultimi giorni è quello di Kōnstantinos Karetsas, talento greco classe 2007 attualmente in forza al Genk, in Belgio. A fornire ulteriori dettagli sulla trattativa ci ha pensato Matteo Moretto, intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano.
Milan, i numeri di KaretsasNella stagione appena terminata, Karetsas ha collezionato 49 presenze con la maglia del Genk, impreziosite da 3 reti e 18 assist (secondo miglior assistman in Jupiler Pro League alle spalle di Christos Tzolis), per un totale di 3244 minuti in campo. Di seguito alcune delle statistiche più significative della sua annata:
- 59 dribbling riusciti (45%)
- 66 occasioni create
- 63 falli conquistati
- 33 cross riusciti
Karetsas al Milan? Le ultime da MorettoStando a quanto riferito da Moretto, ci sarebbero stati nuovi contatti tra il Milan e l'entourage del giocatore.
"In casa Milan si parla di Kōnstantinos Karetsas. Il talento greco piace molto ai rossoneri, ma non solo a loro. Per affondare il colpo bisognerebbe prima fare spazio con qualche cessione, come ad esempio quella di Leao. Negli ultimi giorni il Milan è tornato a farsi sentire con la famiglia e con l'agente del giocatore. Vedremo se Karetsas deciderà di aspettare i rossoneri".
Borussia Dortmund in vantaggioA complicare l'operazione c'è l'agguerrita concorrenza del Borussia Dortmund che, al momento, sembra in vantaggio sul Milan nella corsa a Karetsas .
“Al momento il Borussia Dortmund sta spingendo forte per il ragazzo ed è nettamente in vantaggio. L'ultima offerta inviata al Genk, però, non soddisfa i belgi”.
L'offerta del Borussia Dortmund per Karetsas e il muro del GenkStando a quanto riferito dal giornalista di 'Sky Sport DE' Patrick Berger, il Genk avrebbe rifiutato un'offerta da 30 milioni di euro più 5 di bonus del Borussia Dortmund per il cartellino di Karetsas. Il club belga non ha intenzione di abbassare le proprie pretese ed è disposto a liberare il calciatore soltanto a fronte di una proposta da 40 milioni. Secondo Berger, la trattativa non sarebbe ancora crollata del tutto, ma i tempi rischiano di allungarsi più del previsto.
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