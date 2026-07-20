Milan, i segreti di Amorim a Milanello: allenamenti, tattica e non solo

Centralità, gioco e comunicazione: ecco come Amorim sta cambiando il Milan

C'è tanta curiosità nel nuovo Milan di Ruben Amorim: in questi giorni, i rossoneri stanno lavorando e programmando la stagione 2026-27, in cui il Diavolo giocherà in Serie A, in Coppa Italia e in Europa League.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Il metodo Ruben Amorim a Milanello: dialogo, lingua e intensità

Come scrive Gazzetta.it, Ruben Amorim è arrivato con grandissima voglia di dimenticare quanto accaduto con il Manchester United e, dal primo minuto, ha cercato di coinvolgere la squadra con un atteggiamento positivo. Si cerca di creare un'atmosfera positiva in gruppo, con cui si esprime in inglese, anche se sta già imparando l'italiano: chi frequenta Milanello parla di Amorim alla ricerca del dialogo con i giocatori, parla, spiega. L'allenatore portoghese è rimasto molto colpito dal centro sportivo dei rossoneri. Si vuole costruire un'atmosfera familiare, una squadra molto unita.

Arrivano dettagli anche a livello tattico e di gestione del lavoro:

Niente doppi allenamenti: ci si allena una volta al giorno e rigorosamente di mattina.

ci si allena una volta al giorno e rigorosamente di mattina. Sedute più lunghe del solito: l'obiettivo dell'allenatore portoghese è di avere una squadra intensa, aggressiva, con l'obiettivo di andare subito in verticale.

l'obiettivo dell'allenatore portoghese è di avere una squadra intensa, aggressiva, con l'obiettivo di andare subito in verticale. Compiti sul terreno di gioco: i due esterni di centrocampo sono chiamati a creare, con due sottopunte pronte a sostenere Gonçalo Ramos in attacco.

La probabile formazione del Milan: lo scacchiere tattico nel 3-4-2-1

Come è ormai chiaro, Amorim giocherà con il: è interessante ipotizzare quale potrebbe essere la probabile formazione titolare in questo momento, anche se molte cose potrebbero cambiare con il mercato ancora apertissimo.

L'undici ideale provato in questi primi giorni di raduno:

Portiere: Mike Maignan

Mike Maignan Difesa a tre: Pavlovic, Gabbia, Gila

Pavlovic, Gabbia, Gila Centrocampo a quattro: Saelemaekers (sinistra), Chukwueze (destra); Rabiot, Jashari (mediani)

Saelemaekers (sinistra), Chukwueze (destra); Rabiot, Jashari (mediani) Trequartisti (sottopunte): Nkunku, Pulisic

Nkunku, Pulisic Attaccante centrale: Gonçalo Ramos

Questa, al momento, potrebbe essere la formazione ideale di Amorim, ma le trattative estive potrebbero cambiare ancora moltissimo le carte in tavola.