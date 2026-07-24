Camarda e Comotto, la soddisfazione di Cardinale: "Rappresentano il meglio del Milan". Il piano per i talenti

Il numero uno del Milan Gerry Cardinale ha parlato dei rinnovi di Christian Comotto e Francesco Camarda. Il Diavolo ha blindato due talenti classe 2008 fino al 2031 con un'opzione per una stagione in più. Un passo importante per il club che fa chiaramente capire come il Diavolo ora voglia puntare sui giovani cresciuti nel proprio settore giovanile.

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Rinnovi Camarda e Comotto: le parole di Gerry Cardinale

Ecco le parole di Cardinale:

Cardinale parla chiaramente di quali saranno i piani del suo Milan per quanto riguarda i giovani talenti:"Daremo priorità ai giocatori cresciuti nel nostro settore giovanile, li accompagneremo nel loro percorso di crescita e ne valorizzeremo al massimo il potenziale affinché contribuiscano ai successi della squadra sul campo".

Il caso Liberali e la nuova strategia del Milan sui giovani

Il Milan ha perso Mattia Liberali e non è riuscito a convincerlo a risposare di nuovo il progetto dei rossoneri. Ora il club vuole evitare in qualsiasi modo di ripetere quell'errore in futuro: la strada intrapresa è chiara.

Cardinale continua:"Entrambi rappresentano il meglio del Milan: il nostro vivaio e la direzione che il club intende seguire in futuro. Indossare la maglia del Milan deve essere un privilegio. Ed è proprio su questo che vogliamo puntare, assicurandoci di avere un'organizzazione capace di formare giocatori che incarnino al meglio i valori del Milan e ciò che il club rappresenterà negli anni a venire".

Il numero uno di RedBird conclude:"Sia Camarda che Comotto sono l'emblema di ciò che significa essere il Milan: giochiamo per vincere e loro sono dei vincenti".