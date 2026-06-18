Rinnovo con il Milan o ritiro dal calcio giocato, che ne sarà di Luka Modric? Nicolò Schira svela la scelta del fuoriclasse croato
Milan, che onore: Luka Modric 'porta' il suo 'Pallone d'Oro'
Intervenuto in diretta sul canale Youtube di 'Sportium.fun', Nicolò Schira si è espresso con certezza sul futuro di Luka Modric, in bilico tra il rinnovo con il Milan e il ritiro dal calcio giocato dopo il Mondiale. In questo momento, il fuoriclasse croato è impegnato nella Coppa del Mondo con la sua Croazia, che nella prima giornata di campionato è caduta per 4-2 sotto i colpi dell'Inghilterra.
La situazione contrattuale di ModricIl contratto di Modric con il Milan andrà in scadenza il prossimo 30 giugno, ma all'interno dell'accordo è presente un'opzione esercitabile esclusivamente dal giocatore per estendere la sua permanenza in Italia fino al 2027. Uno scenario che sembrava possibile nel corso della stagione, sia per la brillantezza atletica e tecnica mostrata dal croato, che per l'intesa creata con Massimiliano Allegri. Tuttavia, la mancata qualificazione in Champions League e l'esonero del tecnico toscano hanno raffreddato la pista, spingendo Modric ad una riflessione profonda.
Il vuoto di potere in dirigenzaOltre ad aver licenziato Allegri, Gerry Cardinale ha fatto piazza pulita dell'intero board dirigenziale, lasciando nel limbo le trattative per i rinnovi e la programmazione in vista dell'estate. A meno di due settimane dall'apertura della finestra estiva di calciomercato, il Milan si trova senza direttore sportivo e senza direttore tecnico, con il nuovo tecnico Ruben Amorim lasciato solo in balia degli eventi. Da parte del club rossonero, nessuno si è mosso in prima persona per provare a convincere Modric a firmare il rinnovo, alimentando i dubbi del giocatore.
Milan, Schira sul futuro di ModricSecondo quanto riferito da Nicolò Schira, Modric avrebbe deciso di ritirarsi dal calcio giocato per fare ritorno a Madrid, dove potrebbe intraprendere una nuova carriera da dirigente.
"Modric ha deciso di smettere e di tornare a Madrid con la famiglia. Non entrerà a far parte dello staff tecnico di Mourinho a differenza del suo ex compagno Khedira. Potrebbe avere un ruolo nei quadri dirigenziali del club".
Come lo sostituisci uno così?Perdere Modric non significherebbe perdere un giocatore qualunque, vorrebbe dire fare a meno di un playmaker in grado di vincere un Pallone D'Oro (2018) e 34 trofei in carriera. La sua qualità e la sua esperienza sarebbero molto difficili da sostituire, soprattutto in virtù di un budget che non permette al Milan di puntare su giocatori di prima fascia sul mercato.
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