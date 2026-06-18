Intervenuto in diretta sul canale Youtube di 'Sportium.fun', Nicolò Schira si è espresso con certezza sul futuro di Luka Modric, in bilico tra il rinnovo con il Milan e il ritiro dal calcio giocato dopo il Mondiale. In questo momento, il fuoriclasse croato è impegnato nella Coppa del Mondo con la sua Croazia, che nella prima giornata di campionato è caduta per 4-2 sotto i colpi dell'Inghilterra.

La situazione contrattuale di Modric

Il vuoto di potere in dirigenza

Milan, Schira sul futuro di Modric

"Modric ha deciso di smettere e di tornare a Madrid con la famiglia. Non entrerà a far parte dello staff tecnico di Mourinho a differenza del suo ex compagno Khedira. Potrebbe avere un ruolo nei quadri dirigenziali del club".

Come lo sostituisci uno così?