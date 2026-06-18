Torna il caos nel Milan di Cardinale: ecco perché è saltato Krösche. Le opzioni per la dirigenza rossonera e gli attaccanti per Amorim. Occhio all'opzione in casa per la dirigenza: la rassegna di PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

Due nomi per l'attacco rossonero

Come scrive Tuttosport, Gonçalo Ramos vorrebbe un ruolo da protagonista ed è un centravanti che si sposa con le idee di Amorim: il costo è alto visto che vale 40 milioni di euro, ma il Milan potrebbe impostare un'operazione in prestito con diritto o obbligo di riscatto per convincere il PSG. Fra le opzioni alternative da tenere d’occhio anche Darwin Nuñez, in uscita dall’Al-Hilal.

La prima punta ideale per Amorim deve essere un giocatore completo:

Veloce quando serve , dal fisico importante e che sia disposto a lavorare tatticamente come chiede il portoghese.

, dal fisico importante e che sia disposto a lavorare tatticamente come chiede il portoghese. L'attaccante non è solo un rifinitore, ma è il punto nevralgico della manovra .

. Serve allungare le difese avversarie con inserimenti veloci che aprano il campo agli altri giocatori offensivi.

con inserimenti veloci che aprano il campo agli altri giocatori offensivi. In più deve sapere lavorare spalle alla porta per poi trovare gli inserimenti dei compagni.

per poi trovare gli inserimenti dei compagni. In più deve pressare in fase di non possesso.

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Ecco perché è saltato Krösche

Come scrive La Gazzetta dello Sport, l'Eintracht Francoforte non vuole far partire Krösche per motivi di tempistiche visto che il dirigente ha già iniziato a programmare la stagione ed è difficile iniziare tutto da capo con nuovi profili, in più Krösche fa parte del board della società e quindi. A Francoforte c'è parecchia irritazione per questa situazione, per questo è difficile e improbabile che si possa riaprire tutto, anche se nel mercato tutto è possibile e una finestrella va lasciata aperta.

Il Milan ora deve muoversi: il mercato stringe e serve un Piano B, con la speranza che ci sia già qualcosa di pronto e chiudibile in poco tempo. Siamo alla metà del mese di giugno e il club ha bisogno di una guida tecnica anche perché il mercato è già iniziato e Amorim ha bisogno di chiari rinforzi per poter competere davvero nel campionato di Serie A.

Tutti i candidati per la dirigenza

Come scrive La Gazzetta dello Sport, il Milan fa sapere che ci sono altri candidati a diventare il nuovo direttore tecnico del Diavolo che si sono espressi favorevolmente per Amorim che è diventato il nuovo allenatore dei rossoneri.

Ecco i possibili nomi:

José Boto , oggi al Flamengo;

, oggi al Flamengo; Devin Ozek , ex Bayer Leverkusen;

, ex Bayer Leverkusen; Sullo sfondo l’ex Borussia Dortmund Sebastian Kehl ;

; Mentre è stato proposto Jason Ayto , reduce dall’esperienza al Brighton;

, reduce dall’esperienza al Brighton; Molto difficile Richard Hughes, direttore sportivo del Liverpool.

Il Milan di Ruben Amorim dovrà cambiare molto rispetto a quello di Massimiliano Allegri: il portoghese ha bisogno di giocatori adatti al suo gioco. In difesa servirà un giocatore che sia in grado di fare partire la manovra dal basso. Potrebbe servire un mediano più atletico e fisico e sicuramente servirà una prima punta che possa avere un impatto immediato. E il tempo per il Milan è sempre meno, visto che abbiamo superato la prima metà del mese di giugno.

C'è anche l'opzione Kirovski

Secondo Il Corriere della Sera resta da capire se torneranno di moda i nomi di Devin Ozek o Ramon Planes per gestire il nuovo progetto del Milan. La nuova idea potrebbe essere quella di José Boto del Flamengo, ma potrebbe farsi largo la tentazione di Ibrahimovic di promuovere l’amico

Il dirigente non ha esperienza in una squadra importante come il Milan e sarebbe un bell'azzardo: nella sua gestione con il Milan Futuro non è riuscito a completare la rosa con il giusto mix di talenti del Milan e giocatori pronti per la Serie C nella prima stagione del progetto. Questo ha causato la retrocessione in Serie D del club, che non è riuscito a centrare la promozione nella stagione appena passata. Sarebbe una scommessa totale di Zlatan Ibrahimovic che creerebbe un organigramma senza alcun tipo di esperienza a livello europeo.