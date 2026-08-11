Pagato 35 milioni e bocciato nel 3-5-2 di Allegri, Christopher Nkunku è pronto alla svolta nel Milan. Ecco il piano tattico di Ruben Amorim
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Sta per iniziare la seconda stagione in rossonero per tanti giocatori presenti nella rosa del Milan: tra questi c'è anche Nkunku. Il francese ha vissuto un anno fatto di tanti bassi e pochi alti nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri.
Arrivato negli ultimi giorni del mercato estivo, l'ex Chelsea è stato pagato più di 35 milioni di euro, una cifra molto importante che non è stata ripagata nel suo primo anno italiano. Nkunku è arrivato al posto di una prima punta fisica che sarebbe davvero servita e ha iniziato la sua avventura in rossonero come un paradosso di mercato: pagato tantissimo e inadatto al modulo scelto dal suo allenatore.
Il paradosso tattico con Allegri: prima punta per forzaAllegri è stato costretto a schierarlo come prima punta, ma chiedendogli compiti non adatti alle sue caratteristiche. Il francese non può giocare come una prima punta fisica, spalle alla porta e con il compito di fare salire la squadra quando necessario. Nonostante tutti questi limiti, Nkunku ha fatto vedere degli spunti buoni ed è un giocatore dal talento assoluto.
La svolta con Ruben Amorim e il 3-4-2-1L'arrivo di Amorim in panchina può assolutamente cambiargli la carriera con la maglia del Milan: nel suo 3-4-2-1 il francese trova finalmente la sua collocazione ideale grazie a compiti specifici:
- Posizione avanzata: parte nei due dietro la prima punta
- Dribbling e tecnica: può giocare sullo stretto e puntare gli avversari nell'uno contro uno
- Raccordo: ha la qualità necessaria per legare i reparti
Sulla carta, quello tra l'allenatore portoghese e l'attaccante francese sembra un matrimonio davvero perfetto. Come sempre sarà il campo a dare la parola finale, ma Nkunku potrebbe passare da paradosso di mercato all'attaccante giusto al momento giusto per il Milan.
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