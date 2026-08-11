Il debutto ufficiale del nuovo Milan di Rúben Amorim nella Serie A 2026-2027 si avvicina a grandi passi e, secondo l'analisi approfondita proposta nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l'uomo copertina designato per la prima di campionato contro il Torino è il fantasista francese Christopher Nkunku. Con il futuro di Rafael Leão ancora sospeso tra Milano e Istanbul, le condizioni fisiche precarie di Christian Pulisic e una condizione atletica generale ancora da registrare dopo la tournée estiva tra Australia e Indonesia, il classe 1997 si candida a essere il leader tecnico assoluto del Diavolo per la delicata trasferta sotto la Mole del prossimo 23 agosto.

Il pre-campionato dei rossoneri non ha regalato particolari squilli, facendo registrare un ruolino di marcia piuttosto opaco con i pareggi contro il Celtic (2-2) e nel derby di Perth contro l'Inter (1-1), prima del pesante ko per 3-0 subito a Giacarta contro il Chelsea. In questo scenario avaro di soddisfazioni, Nkunku ha confermato la sua incredibile freddezza presentandosi come il vero punto fermo dell'attacco. Il francese ha ripreso confidenza con il gol esattamente da dove aveva interrotto lo scorso maggio, ovvero trasformando con precisione chirurgica il calcio di rigore che ha evitato la sconfitta nella stracittadina milanese in terra australiana.

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Se è vero che i tifosi rossoneri hanno potuto strofinarsi gli occhi di fronte alle giocate del giovanissimo, autore di una splendida doppietta contro gli scozzesi del Celtic, il piano partita di Amorim per l'esordio ufficiale a Torino appare già tracciato. Il baby bomber partirà inizialmente dalla panchina, lasciando la maglia di centravanti titolare nelle mani del bomber portoghese, l'investimento principale del calciomercato estivo societario supportato dalla proprietà RedBird.La sfida dello Stadio Olimpico Grande Torino regalerà inoltre un incrocio ricco di suggestioni romantiche: sulla panchina dei granata siederà infatti, indimenticato ex terzino e storico allenatore della Primavera del Milan, pronto a dare filo da torcere al suo passato. Per scardinare l'organizzata difesa piemontese, Amorim punterà forte sulla classe e sull'esperienza internazionale di Nkunku, chiamato a trascinare i compagni e a regalare i primi tre punti della stagione in attesa che la squadra completi il proprio rodaggio fisico e tattico.