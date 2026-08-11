L'imperativo categorico in casa Milan per le ultime tre settimane di calciomercato estivo è sfoltire una rosa attualmente extra-large, un piano d'epurazione totale fortemente caldeggiato dall'allenatore Rúben Amorim e che sarà l'argomento centrale del summit di mercato a Milano giovedì 13 agosto con il proprietario Gerry Cardinale. Tra i nomi caldi inseriti nella lista dei partenti della dirigenza di Via Aldo Rossi spiccano clamorosamente i due big inglesi Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek, per i quali la proprietà guidata dal fondo RedBird intende ascoltare offerte provenienti dalla Premier League per evitare di perderli a parametro zero in vista della prossima stagione di Serie A.

La situazione contrattuale dei due ex Chelsea è uno dei fattori che sta spingendo l'area tecnica rossonera a valutare una cessione immediata. Sia il difensore classe 1997 che il centrocampista classe 1996 vedranno scadere il proprio accordo con il Diavolo il 30 giugno 2027. Di conseguenza, questa sessione estiva rappresenta l'ultima reale opportunità per il club di Via Aldo Rossi di monetizzare in modo significativo dal loro addio. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, sono previsti contatti fitti con l'entourage di Tomori per studiare le opzioni sul tavolo, mentre Tuttosport conferma che i procuratori di entrambi i calciatori hanno ricevuto il mandato ufficiale per presentare offerte concrete a Casa Milan.

Il rebus Loftus-Cheek e il richiamo della Premier League

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Se per Tomori le valigie sembrano ormai pronte, la posizione di Loftus-Cheek presenta alcune sfumature differenti. Nonostante le indiscrezioni di calciomercato lo diano costantemente in bilico, il mediano inglese è stato schierato titolare da mister Amorim in tutte e tre le amichevoli pre-campionato disputate finora, segnale di una stima tecnica immediata. Tuttavia, di fronte a una proposta economica irrinunciabile proveniente dal campionato d'origine, la società non si opporrebbe alla partenza, alleggerendo in maniera considerevole il monte ingaggi complessivo.Ilservirà a fare il punto anche su tutta la fitta rete di cessioni secondarie. Escluse le grandi telenovele del mercato rossonero – che vedonoin trattativa con il Galatasaray,a un passo dal Porto ecorteggiato da mezza Europa – e definiti ormai, la dirigenza ha ancora molto lavoro da sbrigare.Il promettente difensore centraleè destinato a un'esperienza formativa all'estero, con Anderlecht e Mainz pronte a darsi battaglia per il prestito secco. Riflettori accesi anche sul futuro di, finito nel mirino di Monza e Udinese, e sul laterale sinistro ecuadoriano, rimasto a Milanello nonostante il recente inserimento (poi sfumato) dell'Aston Villa. Infine, il sovraffollamento a centrocampo costringerà la società a sacrificare un pezzo pregiato: l'orientamento della dirigenza è quello di far uscire uno tra l'azzurroe lo statunitenseprima del gong finale del 1° settembre alle ore 20:00.