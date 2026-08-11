La strategia in uscita del Milan per le ultime tre settimane di calciomercato estivo si focalizza anche sulla valorizzazione dei giovani talenti, con la dirigenza di Via Aldo Rossi vicinissima a definire le cessioni in prestito del laterale destro svizzero Zachary Athekame all'Olympique Lione e del fantasista italiano Alphadjo Cissè al Torino. Le due operazioni, pianificate di concerto con l'allenatore Rúben Amorim, nascono dalla precisa volontà societaria di garantire continuità di rendimento a due profili di grande prospettiva che, nell'attuale scacchiere tattico del Diavolo per la nuova stagione di Serie A, avrebbero faticato a trovare lo spazio ideale per esprimere il proprio potenziale.

Per quanto riguarda Athekame, esterno elvetico classe 2004 prelevato un anno fa dallo Young Boys per 10 milioni di euro, la bocciatura tecnica è legata esclusivamente alle richieste del nuovo modulo 3-4-2-1. Amorim esige infatti interpreti con caratteristiche diverse sulla fascia destra rispetto a quelle dello svizzero, il quale ha chiuso la sua prima annata a Milano con un bottino di 29 presenze, 2 gol e 2 assist tra campionato e coppe. Il suo trasferimento in Francia con la formula del prestito secco alla corte di Paulo Fonseca gli garantirà una maglia da titolare in Ligue 1, un contesto competitivo perfetto per completare la sua maturazione calcistica.

La situazione di Alphadjo Cissè: il Torino piomba sul talento ex Verona

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Discorso analogo ma con sfumature contrattuali differenti per Alphadjo Cissè, gioiello classe 2006 acquistato dal Milan nello scorso mercato di gennaio per 10 milioni di euro (bonus inclusi) dall'. Dopo i primi sei mesi straordinari in prestito in Serie B al, conditi da 6 reti in 22 partite, il fantasista ha dovuto fare i conti con un grave infortunio che ne ha frenato l'ascesa. Rientrato a pieno regime durante la tournée estiva rossonera, il ragazzo ha impressionato positivamente lo staff tecnico, ma la necessità di giocare con costanza ha spinto il club a valutare le offerte della Serie A.Sul trequartista italiano è piombato con decisione il Torino, a caccia di un rinforzo di qualità per cautelarsi di fronte alla probabile cessione dell'esterno svedese, corteggiato intensamente dal. Il Milan ha aperto ufficialmente alla trattativa con i granata, fissando però una condizione rigida e imprescindibile: l'operazione si farà esclusivamente sulla base di un prestito secco o, al massimo, di un prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto a favore del Diavolo. La proprietà RedBird non ha alcuna intenzione di perdere il controllo del cartellino di Cissè, considerato un patrimonio assoluto per il futuro del club.