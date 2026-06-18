Milan-Krösche, non è ancora finita: le ultime novità da Fabrizio Romano sulla trattativa per portare il dirigente tedesco in Italia
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Intervenuto in diretta sui canali di 'DAZN', Fabrizio Romano ha fatto il punto sulla trattativa per portare Markus Krösche al Milan. Proprio quando la fumata bianca sembrava a un passo, l'Eintracht Francoforte si è messo di traverso, complicando i piani del club rossonero. La società tedesca non ha gradito le tempistiche con cui il Diavolo si è presentato per trattare con il proprio dirigente e non sembra intenzionata a privarsi di lui a pochi giorni dall'apertura della finestra estiva di calciomercato.
Milan, le ultime su Krösche da RomanoSecondo quanto riferito da Romano, le possibilità di vedere Krösche al Milan non sarebbero ancora totalmente tramontate. L'esperto di calciomercato sottolinea come il club rossonero sia disposto a fare un ulteriore tentativo per portare il manager tedesco a Milano, nonostante l'opposizione dell'Eintracht Francoforte.
“La trattativa per Markus Krösche è attualmente in una fase di stallo complessa. La dirigenza rossonera considera il dirigente tedesco il profilo ideale e intende esaurire ogni tentativo per tesserarlo. L'Eintracht Francoforte, tuttavia, mantiene una richiesta economica molto elevata per liberarlo. Di conseguenza, i rapporti tra i due club sono sempre più tesi in questo momento. Resta da verificare se l'attuale rigidità sia solo una fase transitoria superabile o un ostacolo definitivo. Allo stato attuale delle cose, il Milan ha già raggiunto un accordo totale con Krösche sul piano contrattuale. La rigidità della società tedesca impone però ai rossoneri di cautelarsi, avviando i contatti per individuare una possibile alternativa”.
Milan, e se salta Krösche?Secondo quanto riportato da Di Marzio, il nome in cima alla lista del Milan in caso di mancato accordo con Krösche sarebbe Devin Özek, attuale direttore sportivo del Fenerbahce. Si tratta di un DS stimato nel panorama europeo, nato nel 1995 quindi giovanissimo. Ha iniziato la sua carriera lavorando nel Bayer Leverkusen dal 2021 ed è stato il braccio destro di Simon Rolfes, portando la squadra all'annata storica con Xabi Alonso in panchina. La sua capacità di scovare i talenti da valorizzare e di usare benissimo i dati lo rendono un profilo appetibile per le linee guida di RedBird.
Attenzione alla pista KirovskiCome anticipato dalla nostra redazione e successivamente confermato da Matteo Moretto, un altro scenario possibile potrebbe essere la promozione di Jovan Kirovski. Il direttore tecnico di Milan Futuro gode della stima di Ibrahimovic e non è da escludere la possibilità che possa essere lui a guidare il nuovo corso rossonero. Tuttavia, l’americano non potrebbe ricoprire il ruolo di direttore sportivo non avendo sostenuto l’esame a Coverciano. In questo caso, si potrebbe optare per un DS di facciata come successo con Antonio D'Ottavio nel 2024.
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