Intervenuto in diretta sui canali di 'DAZN', Fabrizio Romano ha fatto il punto sulla trattativa per portare Markus Krösche al Milan. Proprio quando la fumata bianca sembrava a un passo, l'Eintracht Francoforte si è messo di traverso, complicando i piani del club rossonero. La società tedesca non ha gradito le tempistiche con cui il Diavolo si è presentato per trattare con il proprio dirigente e non sembra intenzionata a privarsi di lui a pochi giorni dall'apertura della finestra estiva di calciomercato.

Milan, le ultime su Krösche da Romano

“La trattativa per Markus Krösche è attualmente in una fase di stallo complessa. La dirigenza rossonera considera il dirigente tedesco il profilo ideale e intende esaurire ogni tentativo per tesserarlo. L'Eintracht Francoforte, tuttavia, mantiene una richiesta economica molto elevata per liberarlo. Di conseguenza, i rapporti tra i due club sono sempre più tesi in questo momento. Resta da verificare se l'attuale rigidità sia solo una fase transitoria superabile o un ostacolo definitivo. Allo stato attuale delle cose, il Milan ha già raggiunto un accordo totale con Krösche sul piano contrattuale. La rigidità della società tedesca impone però ai rossoneri di cautelarsi, avviando i contatti per individuare una possibile alternativa”.

Milan, e se salta Krösche?

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