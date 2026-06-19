Il Milan continua a lavorare per il suo futuro (qui le notizie): i rossoneri non hanno ancora iniziato il mercato per il loro nuovo allenatore, ovvero Ruben Amorim. Questo perché manca ancora una dirigenza per far partire il progetto rossonero: visto che siamo arrivati già al 19 giugno, non è da escludere una soluzione interna, almeno provvisoria, di una possibile gestione del mercato da parte di Kirovski, attuale gestore del Milan Futuro. Questo perché i rossoneri hanno trovato il muro dell'Eintracht Francoforte per il dirigente Markus Krösche, scelto per diventare l'head of football del Milan.

I contatti per Markus Krösche e la situazione dell'organigramma rossonero

Nel Milan, al momento, sono operativi Jovan Kirovski, Donato Lomonte e Bobby Gardiner, con Amorim che potrebbe essere quasi un manager in atteso del nuovo direttore tecnico.

Il confronto con le rivali e l'attesa della tifoseria

Le strategie necessarie per sbloccare il mercato del Diavolo

La soluzione? Iniziare intanto il lavoro puntando sulle richieste e i consigli di Amorim , che sa quali tipi di profili servono per migliorare la rosa e renderla più portata per il suo calcio.

, che sa quali tipi di profili servono per migliorare la rosa e renderla più portata per il suo calcio. L'altra soluzione è accelerare i tempi e chiudere subito per Krösche: il tedesco deve iniziare il progetto quanto prima nel caso, perché ora è difficile per tutti azzeccare tutte le scelte.

Ci potrebbe essere ancora una speranza per il dirigente tedesco. Secondo quanto riportato da, il Milan non molla e ha portato avanti i contatti per. La speranza è che si possa ammorbidire la posizione del club tedesco, magari con un, anche se al momento non arrivano segnali positivi. L’Eintracht ne fa una questione di tempistiche. Negli scorsi giorni, un noto agente italiano ha riproposto la candidatura di, già incontrato nelle ultime settimane.Una situazione molto intricata quella che sta vivendo il Milan: in questo momento le altre squadre si stanno muovendo (l', ad esempio), mentre i rossoneri sonoalla ricerca di una soluzione dirigenziale. Il fatto chesi sia preso del tempo per scegliere il suo profilo preferito va bene, ma una volta individuato (in questo caso in Krösche) la chiusura sarebbe dovuta arrivare in poco tempo, specialmente con l'Eintracht Francoforte. E invece il Milan continua ad allungare i tempi in un'attesa che sta diventando svernante per molti tifosi che non sanno cosa ne sarà della squadra in vista di questa stagione.Il Diavolo deve lavorare per forza di cose sul mercato ein attesa che si sblocchi la situazione con l'Eintracht.