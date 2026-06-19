Trattativa intricata tra il Milan e l'Eintracht Francoforte per Markus Krösche. Tifosi spazientiti mentre le rivali si muovono: ecco lo scenario attuale
Milan, ecco la probabile formazione con Amorim da allenatore
Il Milan continua a lavorare per il suo futuro (qui le notizie): i rossoneri non hanno ancora iniziato il mercato per il loro nuovo allenatore, ovvero Ruben Amorim. Questo perché manca ancora una dirigenza per far partire il progetto rossonero: visto che siamo arrivati già al 19 giugno, non è da escludere una soluzione interna, almeno provvisoria, di una possibile gestione del mercato da parte di Kirovski, attuale gestore del Milan Futuro. Questo perché i rossoneri hanno trovato il muro dell'Eintracht Francoforte per il dirigente Markus Krösche, scelto per diventare l'head of football del Milan.
I contatti per Markus Krösche e la situazione dell'organigramma rossoneroCi potrebbe essere ancora una speranza per il dirigente tedesco. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan non molla e ha portato avanti i contatti per Markus Krösche e Timmo Hardung. La speranza è che si possa ammorbidire la posizione del club tedesco, magari con un indennizzo economico, anche se al momento non arrivano segnali positivi. L’Eintracht ne fa una questione di tempistiche. Negli scorsi giorni, un noto agente italiano ha riproposto la candidatura di Ozek, già incontrato nelle ultime settimane.
- Nel Milan, al momento, sono operativi Jovan Kirovski, Donato Lomonte e Bobby Gardiner, con Amorim che potrebbe essere quasi un manager in atteso del nuovo direttore tecnico.
Il confronto con le rivali e l'attesa della tifoseriaUna situazione molto intricata quella che sta vivendo il Milan: in questo momento le altre squadre si stanno muovendo (l'Inter vuole prendere Palestra, ad esempio), mentre i rossoneri sono fermi al palo alla ricerca di una soluzione dirigenziale. Il fatto che Gerry Cardinale si sia preso del tempo per scegliere il suo profilo preferito va bene, ma una volta individuato (in questo caso in Krösche) la chiusura sarebbe dovuta arrivare in poco tempo, specialmente con l'Eintracht Francoforte. E invece il Milan continua ad allungare i tempi in un'attesa che sta diventando svernante per molti tifosi che non sanno cosa ne sarà della squadra in vista di questa stagione.
Le strategie necessarie per sbloccare il mercato del DiavoloIl Diavolo deve lavorare per forza di cose sul mercato e non può perdere ulteriore tempo in attesa che si sblocchi la situazione con l'Eintracht.
- La soluzione? Iniziare intanto il lavoro puntando sulle richieste e i consigli di Amorim, che sa quali tipi di profili servono per migliorare la rosa e renderla più portata per il suo calcio.
- L'altra soluzione è accelerare i tempi e chiudere subito per Krösche: il tedesco deve iniziare il progetto quanto prima nel caso, perché ora è difficile per tutti azzeccare tutte le scelte.
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