Il primo gol al Mondiale 2026, il futuro e l'opinione su Ruben Amorim: le parole dell'attaccante del Milan Rafael Leao al termine di Portogallo-Uzbekistan 5-0
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La seconda giornata del Mondiale 2026 porta con sé la prima rete di Rafael Leao. Entrato all'83' minuto di Portogallo-Uzbekistan, l'attaccante del Milan ci ha messo appena cinque minuti per realizzare la rete del definitivo 5-0, sfruttando un traversone dalla destra di Semedo e spedendo il pallone sotto l'incrocio dei pali. Al temine del match, il giocatore ha rilasciato alcune dichiarazioni interessanti ai microfoni di 'DAZN'.
Milan, le parole di Leao nel post-partitaLeao ha esordito dedicando il gol e la partita alla sua famiglia.
“Adesso voglio solo festeggiare con la mia famiglia. Per me è stata una stagione davvero difficile, tra infortuni e vari problemi. Anche l'annata con il Milan è stata complicata. Devo ringraziare i miei familiari perché mi hanno aiutato tantissimo fino a oggi. Questa partita e questo gol sono dedicati a loro”.
Il rapporto con il CTSpazio anche al pensiero per CT Roberto Martinez, che Leao ha ringraziato per la fiducia riposta in lui.
“Subito dopo aver segnato ho pensato a tutto il lavoro fatto. Penso ai sacrifici con il mio personal trainer e all'aiuto dei compagni. Devo ringraziare il CT per la fiducia che mi ha dato oggi. Nel Portogallo la concorrenza è altissima e ci sono molti giocatori forti, quindi essere qui mi rende felice”.
Le prestazioni e l'atteggiamento in campoSuccessivamente, il giocatore si è mostrato soddisfatto per il contributo che è riuscito ad offrire alla squadra.
“In campo devo dare il massimo per me stesso, non devo dimostrare niente a nessuno. Gioco per i miei compagni e per il mister. Sono contento perché sono riuscito a dare una mano alla squadra. Per me era importante mettere minuti nelle gambe”.
Milan, le parole di Leao su AmorimSul finale, il passaggio più interessante dell'intervista di Leao al termine di Portogallo-Uzbekistan. Il portoghese non si è sbilanciato sul suo futuro, spiegando che prenderà una decisione definitiva soltanto dopo il Mondiale. Il giocatore, finalmente, si è finalmente sbilanciato anche sul nuovo tecnico del Milan Ruben Amorim.
“In questo momento sono concentrato solo sul Mondiale. Su Amorim so che è un ottimo allenatore e che in Portogallo ha fatto benissimo. Al Manchester United le cose non sono andate come voleva, ma resta un grande tecnico. In ogni caso, prenderò una decisione sulla mia vita solo dopo il Mondiale”.
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