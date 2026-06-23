Non solo la doppietta di Cristiano Ronaldo, anche per Rafael Leao tra i protagonisti del Portogallo nella seconda giornata del Mondiale 2026. Entrato in campo all'83' minuto del match contro l'Uzbekistan, l'attaccante del Milan ci ha messo appena cinque minuti a lasciare il segno, realizzando il gol del definitivo 5-0 all'87'. Al termine della sfida, anche il Senior Advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic ha elogiato il giocatore.

Milan, Ibrahimovic elogia Leao

“Hanno fatto i gol che dovevano fare. Uno degli Avengers, ovvero Cristiano Ronaldo, ha segnato le sue reti. Sono veramente contento anche per il gol di Rafael Leao. Quando gioca e performa a questi livelli, per me Rafa è uno dei migliori in assoluto. Segnare così tanto porta sicuramente un grande incremento di fiducia a tutto il gruppo. Adesso, però, non bisogna assolutamente montarsi la testa. La prossima partita sarà senza dubbio molto più difficile rispetto a questa”.

Milan, le parole di Leao su Amorim

“In questo momento sono concentrato solo sul Mondiale. Su Amorim so che è un ottimo allenatore e che in Portogallo ha fatto benissimo. Al Manchester United le cose non sono andate come voleva, ma resta un grande tecnico. In ogni caso, prenderò una decisione sulla mia vita solo dopo il Mondiale”.

Milan, quale futuro per Leao?

Intervenuto in diretta a 'Fox Sports', emittente per cuista commentando i Mondiali, l'ex calciatore svedese si è complimentato conper la rete realizzata contro l'Uzbekistan.Al termine di Portogallo-Uzbekistan,ha parlato per la prima volta dell'approdo disulla panchina del. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di 'DAZN':Nonostante il recente approdo disulla panchina dello scenario più probabile perresta una fine stagione. Il giocatore ha dichiarato di voler lasciare l'Italia in estate per intraprendere una nuova esperienza all'estero. La richiesta del club rossonero parte da una base dima se il portoghese dovesse mantenere questo livello aila valutazione potrebbe alzarsi ulteriormente. Il contratto del portoghese è valido fino a giugno 2028 e dalle parti di Via Aldo Rossi non c'è alcuna intenzione di vendere a prezzo di saldo uno dei calciatori più preziosi del proprio organico.