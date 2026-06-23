Il Senior Advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic esalta pubblicamente Rafael Leao dopo il gol in Coppa del Mondo contro l'Uzbekistan
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Non solo la doppietta di Cristiano Ronaldo, anche per Rafael Leao tra i protagonisti del Portogallo nella seconda giornata del Mondiale 2026. Entrato in campo all'83' minuto del match contro l'Uzbekistan, l'attaccante del Milan ci ha messo appena cinque minuti a lasciare il segno, realizzando il gol del definitivo 5-0 all'87'. Al termine della sfida, anche il Senior Advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic ha elogiato il giocatore.
Milan, Ibrahimovic elogia LeaoIntervenuto in diretta a 'Fox Sports', emittente per cui Ibrahimovic sta commentando i Mondiali, l'ex calciatore svedese si è complimentato con Leao per la rete realizzata contro l'Uzbekistan.
“Hanno fatto i gol che dovevano fare. Uno degli Avengers, ovvero Cristiano Ronaldo, ha segnato le sue reti. Sono veramente contento anche per il gol di Rafael Leao. Quando gioca e performa a questi livelli, per me Rafa è uno dei migliori in assoluto. Segnare così tanto porta sicuramente un grande incremento di fiducia a tutto il gruppo. Adesso, però, non bisogna assolutamente montarsi la testa. La prossima partita sarà senza dubbio molto più difficile rispetto a questa”.
Milan, le parole di Leao su AmorimAl termine di Portogallo-Uzbekistan, Leao ha parlato per la prima volta dell'approdo di Ruben Amorim sulla panchina del Milan. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di 'DAZN':
“In questo momento sono concentrato solo sul Mondiale. Su Amorim so che è un ottimo allenatore e che in Portogallo ha fatto benissimo. Al Manchester United le cose non sono andate come voleva, ma resta un grande tecnico. In ogni caso, prenderò una decisione sulla mia vita solo dopo il Mondiale”.
Milan, quale futuro per Leao?Nonostante il recente approdo di Amorim sulla panchina del Milan, lo scenario più probabile per Leao resta un addio a fine stagione. Il giocatore ha dichiarato di voler lasciare l'Italia in estate per intraprendere una nuova esperienza all'estero. La richiesta del club rossonero parte da una base di 50 milioni di euro, ma se il portoghese dovesse mantenere questo livello ai Mondiali la valutazione potrebbe alzarsi ulteriormente. Il contratto del portoghese è valido fino a giugno 2028 e dalle parti di Via Aldo Rossi non c'è alcuna intenzione di vendere a prezzo di saldo uno dei calciatori più preziosi del proprio organico.
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