Giornata densa di aggiornamenti in Casa Milan, dove la nuova dirigenza è al lavoro per esaudire le richieste di Amorim. Tra i nomi indicati dal tecnico portoghese ci sarebbe anche quello di Andreas Schjelderup e il Diavolo ha un asso nella manica da giocarsi per assicurarsi le prestazioni del giocatore. Nel frattempo, è arrivato anche l'annuncio del primo acquisto: si tratta di un giovane talento prelevato dall'Inghilterra. Sempre dalla Gran Bretagna è arrivata una stoccata da parte di Harry Maguire, che ha criticato apertamente l'operato di Amorim al Manchester United. Novità importanti anche sul futuro di Theo Hernandez, svelato dal suo agente Manuel García Quilón.

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

Milan, Maguire attacca Amorim

“Secondo me tutto è nato dal fatto che giocavamo con il centrocampo a due. Amorim voleva che Bruno Fernandes fosse uno dei due titolari. Accanto a lui, però, cercava un giocatore prettamente difensivo. All'epoca Kobbie Mainoo era ancora troppo giovane e inesperto, probabilmente non conosceva bene quel tipo di ruolo. Vi dico la verità: se Ruben Amorim fosse rimasto sulla panchina del Manchester United, probabilmente Kobbie sarebbe stato ceduto e avrebbe dovuto cercare un'altra squadra. Invece il ragazzo ha ribaltato del tutto la situazione e gli va dato grande merito. Cederlo sarebbe stato un errore clamoroso”.

Intervistato ai microfoni di 'The Rest Is Football', podcast condotto da Gary Lineker, Alan Shearer e Micah Richards, il difensore si è espresso duramente sulla gestione diai tempi delIn particolare,non ha gradito il trattamento riservato al centrocampista classe 2005

Se Rabiot dovesse restare in rossonero, prenderebbe il posto da titolare a centrocampo nella mediana a due di Amorim. Al suo fianco, come spiegato da Maguire, il tecnico predilige giocatori con caratteristiche spiccatamente difensive. Il profilo che più risponde a questo identikit è quello di Youssouf Fofana, ma il suo futuro sembra destinato ad essere lontano da Milano. L'alternativa potrebbe essere Ardon Jashari, che ai tempi del Bruges giocava in una mediana a due. Tuttavia, in Belgio, al fianco dello svizzero il titolare era Onyedika, un giocatore decisamente più difensivo di Rabiot che in carriera è stato impiegato anche come difensore centrale.

Ufficiale, Guernier è un nuovo giocatore del Milan

Ilha annunciato l'acquisto di Aurelien Guernier , esterno d'attacco classe 2007 prelevato dal. Come riferito da Gianluca Di Marzio, il giocatore ha firmato un contrattoe sarà inizialmente aggregato a Milan Futuro.

Come appreso dalla nostra redazione, l'affare è stato portato avanti dal direttore tecnico di Milan Futuro Jovan Kirovski. Non disponendo del potere di firma, il dirigente si è affidato a Massimo Calvelli, amministratore delegato del club rossonero dopo il licenziamento di Giorgio Furlani dello scorso 25 maggio.

Calciomercato, il Milan mette nel mirino Schjelderup

I fari della dirigenza del Milan si sono accesi con forza su, talento norvegese classedi proprietà dele che oggi trova piena conferma sulle colonne di TuttoMercatoWeb. La richiesta del club portoghese potrebbe aggirarsi attorno ai(Dati 'Transfermarkt').

A parità di offerta economica ed ingaggio, c'è un fattore che potrebbe far pendere definitivamente l'ago della bilancia in favore dei rossoneri. Il Milan può vantare canali di dialogo privilegiati con Rui Costa, ex calciatore rossonero dal 2001 al 2006 e oggi Presidente del Benfica. Gli eccellenti rapporti personali e professionali rimasti intatti tra l'ex fuoriclasse portoghese e l'ambiente rossonero potrebbero rappresentare la chiave di volta ideale per anticipare la concorrenza della Premier League

L'annuncio dell'agente di Theo Hernandez

“Juventus e Como su Theo Hernandez? Se possono garantire uno stipendio da 20 milioni di euro netti a stagione (ride n.d.r.). No, non hanno chiamato. Una squadra ci aveva chiesto informazioni, ma con questo ingaggio ha già finito di parlare. Tutto finito”.

Intercettato da Francesco Montanari,ha fatto chiarezza sulle speculazioni giornalistiche circolate negli ultimi giorni.ha smentito categoricamente le indiscrezioni su un possibile approccio da parte di, spiegando come lo stipendio da 20 milioni non permetta a nessun club italiano di trattare per il francese.

Una dichiarazione netta, che chiude ad ogni possibilità di rivedere Theo Hernandez in Italia la prossima stagione. Il francese, con ogni probabilità, continuerà la sua esperienza all'Al-Hilal, con cui ha un contratto valido fino al 30 giugno 2028.