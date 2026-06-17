Il calciomercato del Milan continua muoversi seguendo una linea guida molto chiara: scovare i migliori talenti in giro per l'Europa prima che il oro valore diventi inaccessibile. I rossoneri, però, sembrano aver messo a segno un colpo molto importante: stiamo parlando di Aurelien Guernier, giovane gioiello del Birmingham City.

Calciomercato Milan, preso Guernier?

A lanciare la notizia è stato il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio sul proprio profilo X: la trattativa tra i due club sembrerebbe essere arrivata ormai ai titoli di coda, con il giovane atteso a Milano già dalle prossime ore per visite mediche e firma sul contratto.

Nonostante la giovane età, Guernier è riuscito a mettersi in mostra nel panorama inglese , mostrando una certa dote fisica e tecnica che lo ha fatto differenziare da tutti gli altri suoi compagni. Ma perchè il Milan ha accelerato su di lui?

Il ragazzo rispecchia perfettamente l'identikit dell'esterno moderno. Nato come ala sinistra naturale, ama partire largo per poi accentrarsi negli ultimi 30 metri. La sua duttilità, inoltre, gli permette di agire anche come trequartista, muovendosi tra le linee per creare superiorità numerica.