Come riportato dal giornalista Luca Bendoni (dal suo profilo X) il Milan è in trattative per ingaggiare Aurelien Guernier dal Birmingham City
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Il calciomercato rossonero non dorme mai e si continua a lavorare in attesa che si completi l'organigramma della prima squadra del Milan. Occhi comunque sui talenti interessanti in giro per il mondo. L'obiettivo principale resta quello di scovare profili futuribili e di grande prospettiva, capaci di rinforzare anche la rosa (qui le notizie live) della prima squadra e dei progetti giovanili dei rossoneri. In quest'ottica, le ultime indiscrezioni confermano un forte inserimento del club per un talento offensivo inglese.
Il Milan piomba su Aurelien Guernier: l'indiscrezione di BendoniCome riportato dal giornalista Luca Bendoni (dal suo profilo X) il Milan è in trattativa per ingaggiare Aurelien Guernier dal Birmingham City. Chelsea e Strasburgo anch'essi interessati al giocatore, ma il Milan pianifica di muoversi presto per l'ala offensiva.
Chi è Guernier: ruolo, statistiche e l'idea Milan FuturoAurelien Guernier è un'ala sinistra classe 2007 che gioca nel Birmingham U18. Nel campionato di Premier League 2 ha giocato 15 partite segnando tre gol e servendo un assist. Potrebbe essere un'operazione per il progetto Milan Futuro, visto che si tratta di un giovane di buone prospettive. Secondo il sito Transfermarkt il suo contratto è in scadenza e quindi potrebbe arrivare a parametro zero in rossonero. Da battere comunque una forte concorrenza come quella del Chelsea e dello Strasburgo.
La strategia di RedBird e il duello di mercato con il ChelseaL'interesse concreto del Milan per Aurelien Guernier si inserisce in una precisa visione strategica che vuole unire la sostenibilità economica, la valorizzazione dei giovani talenti e anche il risultato sportivo. Il potenziale colpo a parametro zero rispecchia appieno la filosofia di RedBird, volta ad anticipare la concorrenza internazionale per un'occasione a zero, prima che un talento possa esplodere e diventare irraggiungibile per il calcio italiano.
Il duello di mercato con top club del calibro di Chelsea e Strasburgo conferma il valore del ragazzo e il lavoro di scouting del Milan, ma impone anche una decisa accelerazione per evitare inserimenti decisi di club esteri molto importanti. Aurelien Guernier potrebbe seguire lo stesso percorso dell'attaccante Kostic: prelevato per il Milan Futuro con prospettive anche per la prima squadra, vedremo.
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