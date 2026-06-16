Come riportato dal giornalista Luca Bendoni (dal suo profilo X) il Milan è in trattative per ingaggiare Aurelien Guernier dal Birmingham City

Emiliano Guadagnoli
- Milano
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Il calciomercato rossonero non dorme mai e si continua a lavorare in attesa che si completi l'organigramma della prima squadra del Milan. Occhi comunque sui talenti interessanti in giro per il mondo. L'obiettivo principale resta quello di scovare profili futuribili e di grande prospettiva, capaci di rinforzare anche la rosa (qui le notizie live) della prima squadra e dei progetti giovanili dei rossoneri. In quest'ottica, le ultime indiscrezioni confermano un forte inserimento del club per un talento offensivo inglese.

Il Milan piomba su Aurelien Guernier: l'indiscrezione di Bendoni

Come riportato dal giornalista Luca Bendoni (dal suo profilo X) il Milan è in trattativa per ingaggiare Aurelien Guernier dal Birmingham City. Chelsea e Strasburgo anch'essi interessati al giocatore, ma il Milan pianifica di muoversi presto per l'ala offensiva.
Calciomercato Milan, prime mosse: trattativa il giovane Aurelien Guernier

Chi è Guernier: ruolo, statistiche e l'idea Milan Futuro

Aurelien Guernier è un'ala sinistra classe 2007 che gioca nel Birmingham U18. Nel campionato di Premier League 2 ha giocato 15 partite segnando tre gol e servendo un assist. Potrebbe essere un'operazione per il progetto Milan Futuro, visto che si tratta di un giovane di buone prospettive. Secondo il sito Transfermarkt il suo contratto è in scadenza e quindi potrebbe arrivare a parametro zero in rossonero. Da battere comunque una forte concorrenza come quella del Chelsea e dello Strasburgo.

La strategia di RedBird e il duello di mercato con il Chelsea

L'interesse concreto del Milan per Aurelien Guernier si inserisce in una precisa visione strategica che vuole unire la sostenibilità economica, la valorizzazione dei giovani talenti e anche il risultato sportivo. Il potenziale colpo a parametro zero rispecchia appieno la filosofia di RedBird, volta ad anticipare la concorrenza internazionale per un'occasione a zero, prima che un talento possa esplodere e diventare irraggiungibile per il calcio italiano.

Il duello di mercato con top club del calibro di Chelsea e Strasburgo conferma il valore del ragazzo e il lavoro di scouting del Milan, ma impone anche una decisa accelerazione per evitare inserimenti decisi di club esteri molto importanti. Aurelien Guernier potrebbe seguire lo stesso percorso dell'attaccante Kostic: prelevato per il Milan Futuro con prospettive anche per la prima squadra, vedremo.

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