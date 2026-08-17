Milan, la probabile formazione nell'esordio a Torino: Rabiot trequartista e Chukwueze titolare?

L tutine settimane di calciomercato hanno regalato un botto in entrata: il Milan ha chiuso per Diego Moreira. Un affare a titolo definitivo che, considerando la quota, supererà i 50 milioni di euro. Il gioiello classe 2004, reduce da un buon Mondiale e capace di ricoprire più ruoli sulle corsie laterali, approderà a Milano per portare qualità. Ma come si incastrerà nel nuovo modulo di Amorim?

Milan, dove giocherà Moreira?

Le caratteristiche del nuovo innesto rossonero offrono molteplici soluzioni tattiche. La duttilità del giovane rappresenta la risorsa principale: in carriera, infatti, ha ricoperto le posizioni di esterno a tutta fascia, ala pura e trequartista, sia a sinistra che a destra.

Nello scacchiere tattico di Amorim, la sua collocazione principale sarà doppia:

Esterno a tutta fascia: l'ipotesi primaria lo vede posizionato lungo la corsia mancina della linea a lustro di centrocampo, coprendo la zona occupata da Estupinan.

l'ipotesi primaria lo vede posizionato lungo la corsia mancina della linea a lustro di centrocampo, coprendo la zona occupata da Estupinan. Trequartista/seconda punta: Nel duetto alle spalle di Gonçalo Ramos Moreira rappresenterà una vera e propria arma in più, andando a completare un reparto già ricco di alternative.

L'arrivo del belga arricchisce la rosa di un profilo dinamico e molto fantasioso. Giocando a sinistra sa garantire il fondo e il traversone per i suoi compagni, mentre impiegato sulla destra ha la spiccata tendenza a rientrare sul suo piede naturale, ovvero il mancino, per provare l'imbucata o il tiro.