Il Milan continua a cercare una soluzione per liberarsi di Rafael Leao: Jorge Mendes offre l'attaccante portoghese alla Roma
Leão può davvero restare al Milan? Intanto il Galatasaray si è rifatto sotto
Con il recente acquisto di Diego Moreira, le possibilità di permanenza al Milan di Rafael Leao si abbassano ulteriormente. La novità delle ultime ore, però, è quella di una possibile permanenza in Serie A. Jorge Mendes sta provando ad imbastire una trattativa con la Roma, ma questa volta il super agente portoghese avrà un ruolo tutto nuovo.
Calciomercato Milan, Mendes offre Leao alla RomaStando a quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Sacha Tavolieri, Rafael Leao sarebbe stato offerto alla Roma. I giallorossi, a un passo dall'acquisto di Rodrigo Mora dal Porto, potrebbero avere un altro colpo in canna per accontentare le richieste di Gian Piero Gasperini. Il colpo, ancora una volta, è affidato alla regia di Jorge Mendes. Nonostante l'attaccante portoghese abbia spiegato di non avere più rapporti con il super agente, Mendes potrebbe avere un ruolo nell'operazione.
La regia di Mendes sull'operazioneCon una storia pubblicata pochi giorni fa su Instagram, Leao ha spiegato che gli unici che si stanno occupando del suo futuro sono i suoi legali e la sua famiglia: un messaggio che esclude i presunti rapporti con Mendes. E allora cosa c'entra il super agente portoghese? Il proprietario dell'agenzia 'GESTIFUTE' sta lavorando come intermediario per il Milan, proponendo alcuni calciatori in uscita a nuovi club per guadagnare una commissione dall'eventuale trasferimento.
La richiesta del Milan per Leao e gli altri club interessatiGli intermediari di Leão lo hanno proposto a diversi club in giro per l’Europa. Come dichiarato alcuni mesi fa, il giocatore preferirebbe trasferirsi in Premier League. Per adesso, però, le uniche offerte ufficiali sono arrivate dalla Turchia. Il Galatasaray ha mostrato un deciso interesse per il portoghese, mettendo sul tavolo 35 milioni di euro per convincere il Milan. Il club rossonero punta ad incassarne almeno 40/45, ma la sensazione è che la telenovela possa farci compagnia fino al termine del mercato.
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