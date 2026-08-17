Con il recente acquisto di Diego Moreira, le possibilità di permanenza al Milan di Rafael Leao si abbassano ulteriormente. La novità delle ultime ore, però, è quella di una possibile permanenza in Serie A. Jorge Mendes sta provando ad imbastire una trattativa con la Roma, ma questa volta il super agente portoghese avrà un ruolo tutto nuovo.

Calciomercato Milan, Mendes offre Leao alla Roma

La regia di Mendes sull'operazione

La richiesta del Milan per Leao e gli altri club interessati

Stando a quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Sacha Tavolieri,sarebbe stato offerto alla. I giallorossi, a un passo dall'acquisto di Rodrigo Mora dal Porto, potrebbero avere un altro colpo in canna per accontentare le richieste diIl colpo, ancora una volta, è affidato alla regia diNonostante l'attaccante portoghese abbia spiegato di non avere più rapporti con il super agente, Mendes potrebbe avere unnell'operazione.Con una storia pubblicata pochi giorni fa su Instagram,ha spiegato che gli unici che si stanno occupando del suo futuro sono i suoi legali e la sua famiglia: un messaggio che esclude i presunti rapporti con. E allora cosa c'entra il super agente portoghese? Il proprietario dell'agenzia 'GESTIFUTE' sta lavorando come, proponendo alcuni calciatori in uscita a nuovi club per guadagnare una commissione dall'eventuale trasferimento.Gli intermediari dilo hanno proposto a diversi club in giro per l’Europa. Come dichiarato alcuni mesi fa, il giocatore preferirebbe trasferirsi inPer adesso, però, le uniche offerte ufficiali sono arrivate dalla. Ilha mostrato un deciso interesse per il portoghese, mettendo sul tavoloper convincere il. Il club rossonero punta ad incassarnema la sensazione è che la telenovela possa farci compagnia fino al termine del mercato.