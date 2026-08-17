Dopo l'acquisto di Diego Moreira dallo Strasburgo per 50 milioni di euro più bonus, il Milan non ha alcuna intenzione di fermarsi. Per completare l'organico a disposizione di Ruben Amorim, la dirigenza rossonera ha in programma altri tre/quattro acquisti: un difensore, un trequartista, un centrocampista e un attaccante di riserva. Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, il proprietario Gerry Cardinale si sarebbe mosso in prima persona per provare a strappare Endrick al Real Madrid.

Calciomercato Milan, contatti con il Real Madrid per Endrick

“Gerry Cardinale si è mosso in prima persona e ha contattato direttamente l'entourage di Endrick. È un retroscena confermato al 100%. Il Milan ha voluto informarsi da vicino e fare una chiamata esplorativa per capire bene la situazione dell'attaccante del Real Madrid”.

Intervenuto nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale Youtube,ha raccontato il tentativo diper provare a portareal

Una scelta ambiziosa, per un giocatore che nella stagione 2025/2026 ha collezionato 8 gol e 8 assist in prestito all'Olympique Lione: numeri che gli sono valsi la chiamata di Carlo Ancelotti per i Mondiali nelle Americhe. La risposta del Real Madrid, però, frena subito le fantasie dei tifosi rossoneri.

La risposta del Real Madrid

“Superare il muro del Real resta un'impresa ardua. Da una decina di giorni il presidente Florentino Pérez ha chiarito che il ragazzo non parte, e lo stesso Endrick vuole rimanere a Madrid. Ad oggi la risposta è no. I rossoneri però potrebbero riprovarci negli ultimi giorni di mercato per un prestito. È una mossa propedeutica: intanto ci si posiziona, poi si vedrà se in futuro le cose cambieranno”.

Come spiegato da Romano,L'attaccante classe 2006 rientra nei piani diche vorrebbe tenerlo come alternativa nelle rotazioni offensive. Il, però, non si arrende: secondo l'esperto di mercato, i rossoneri potrebbero effettuare un nuovo tentativo negli ultimi giorni di mercato.