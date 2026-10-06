Morata, ma come hai fatto? L'ex Milan e Juventus sbaglia un gol assurdo a porta vuota

Il Milan guarda in avanti per trovare il 'nuovo' Luka Modric, e sembra pescare proprio in Premier League. Nell'ultima sessione di calciomercato, Cardinale ha investito delle cifre molto importanti per rinforzare la squadra rossonera dopo l'ultima stagione. Per Amorim, infatti, sono arrivate delle pedine molto interessanti: Gila in difesa, Moreira per le corsie esterne e Ramos in attacco.

Milan, occhi in Inghilterra

A centrocampo, però, sono state diverse le operazioni in uscita. Fofana e Ricci si sono trasferiti rispettivamente al Siviglia e al Como, mentre Musah si è guadagnato un posto da titolare dopo il prestito all'Atalanta. Non è arrivato, però, nessun colpo importante, complice anche la presenza di Luka Modric.

L'investimento, però, può essere rimandato a giugno. Negli ultimi gironi, infatti, stanno circolando molte voci legati a far nomi per il centrocampo. Oltre a Hojbjerg del Marsiglia, è spuntato anche Alex Scott, giovane inglese classe 2003 del Bournemouth.

Come riferito da TMW, il Milan sta seguendo il giovane 23enne che, fino a quest'oggi, ha collezionato 5 presenze in premier con un gol all'Everton. Da menzionare anche l'assist contro il Real Sociedad che ha portato poi al gol di Ryan. Il club inglese, però, sta provando a rinnovare il contratto del giovane, in scadenza al giugno del 2028.

Chi è il giovane?

Scott ha iniziato a muoversi nel mondo del calcio con la maglia del, squadra dell'ottava divisione inglese. Nel 2019, però, è approdato al, diventando il miglior giovane del 2022-2023. In quell'estate, Scott è stato acquistato dal Bournemouth, squadra che gli ha fatto valere anche la chiamata in Nazionale di

In questa sosta per le Nazionali, però, ha rimediato un infortunio che lo costringerà a star lontano dal terreno di gioco per circa 8 settimane, perdendo anche Las fida di Europa League proprio contro il Milan di amorim, che avrebbe potuto osservarlo e studiarlo bene dal vivo.

Le sue caratteristiche

Scott è un centrocampista centrale, ma può giocare anche da trequartista, anche se nasce come mediano davanti alla difesa. Ha una buonissima tecnica abbinata ad intensità ed efficacia nei contrasti, rendendosi utile come schermo per facilitare l'uscita della palla dalla difesa.

Nel modulo utilizzato dal Bornemouth, ovvero il 4-2-31, gioca davanti alla difesa mentre, nel 3-4-2-1 di Amorim potrebbe ricoprire il ruolo di Luka Modric.

Sul giovane, però, c'è una grandissima concorrenza: a seguire le sue prestazioni figurano anche Arsenal, Chelsea, Liverpool e Real Madrid. La valutazione, però, è uno dei possibili ostacoli: il club inglese vuole almeno 75 milioni di sterline, circa 88 milioni di euro italiani.