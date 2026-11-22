Gonçalo Ramos, attaccante rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' dopo Milan-Frosinone, partita della 12^ giornata della Serie A 2026-2027
Milan-Frosinone 5-1: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di 'San Siro'
Gonçalo Ramos, attaccante rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Milan-Frosinone, partita della 12^ giornata della Serie A 2026-2027 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Milan-Frosinone, le parole di Ramos
"Sono molto felice di aver fatto gol, ma la cosa più importante è che abbiamo vinto. Abbiamo giocato da squadra, i tre punti sono sempre la cosa più importante. Qui a Milano è tutto bellissimo, stiamo cercando di costruire qualcosa di bello. Penso che questo si veda anche da fuori".
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