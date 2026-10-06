La strada verso il nuovo San Siro supera un grandissimo e importante ostacolo. Il TAR della Lombardia, quest'oggi, ha infatti bocciato il ricorso presentato contro l'operazione che ha portato alla cessione dell'impianto attuale e delle varie aree circostanti a Milan ed Inter.

Milan, novità su San Siro

Come riferito da Calcio e Finanza e dalla Gazzetta dello Sport, sono stati invece dichiarati inammissibili altri quattro ricorsi di cui alcuni avviati nel lontano 2022. La decisione dei giudici rappresenta un passaggio molto importante per le due squadre milanesi, che possono continuare con l'iter relativo alla realizzazione del nuovo impianto nell'area dell'attuale San Siro.

La parentesi giudiziaria, infatti, rappresentava uno dei nodi principali rimasti aperti dopo il rogito dello scorso 5 novembre 2025, con il quale i due club e la società Stadio San Siro Spa hanno acquistato dal comune lo stadio e le aree per un valore di circa 198 milioni di euro.

A presentare ricorso, chiedendo l'annullamento infatti, furono diversi comitati e cittadini. La bocciatura di oggi consente al programma e al progetto di continuare. Inoltre, nella giornata di oggi, è in programma il forum pubblico sulla seconda fase della Valutazione Ambientale Strategica presso l'Acquario Civico di Milano.

Il programma, però resta molto serrato. Tra la fine di ottobre e gli inizi di novembre dovrebbe essere svelato il rendering finale dell'impianto, ideato e firmato dagli studi Foster+Partners e Manica. L'obiettivo principale, per, è completare tute le procedure autorizzate entro l'estate del 2027 per poi iniziare i lavori. Il nuovo stadio, se tutto dovesse procedere secondo i piani, sarà pronto per il 2031, in tempo per gli europei dell'anno dopo.