La ricca ed intensa giornata degli impegni internazionali si è conclusa con verdetti contrastanti per i colori rossoneri. Ieri ben 8 dei 15 calciatori del Milan convocati dalle rispettive selezioni sono scesi in campo. Dopo aver analizzato la sfortuna di Pervis Estupiñán con l'Ecuador e la storica qualificazione agli Europei dei tre gioielli rossoneri dell'Italia Under 21 (Davide Bartesaghi, Alphadjo Cisse e Francesco Camarda), i riflettori si spostano sull'ultimo grande appuntamento della Nations League 2026-2027 in questa sosta autunnale.

Sul prestigioso prato dello Stade de France a Parigi-Saint Denis è andata in scena la quarta giornata del Gruppo 1 della Lega A. Di fronte c'erano la Francia guidata in panchina da Zinédine Zidane e il Belgio affidato all'indimenticato ex rossonero Mark van Bommel. Una sfida spettacolare che ha visto diversi tesserati milanisti coinvolti tra campo e panchina.

Francia-Belgio 4-1: Zidane la ribalta nel finale con le super riserve

A portarsi in vantaggio sono stati a sorpresa gli ospiti al 35' grazie alla firma di Dodi Lukébakio, una vecchia conoscenza del Diavolo per aver castigato il Milan in Europa League con la maglia del Benfica soltanto poche settimane fa. La Francia di Zidane, scesa in campo inizialmente con una formazione largamente rimaneggiata, ha faticato a lungo prima di ribaltare totalmente l'inerzia del match grazie agli innesti della panchina.

La stella del PSG Désiré Doué, entrato al 72' al posto di Bradley Barcola, ha firmato il pareggio dopo appena cinque minuti sfruttando l'assist di Lucas Da Cunha. All'81' è arrivato il sorpasso firmato da Rayan Cherki su suggerimento di Michael Olise. Proprio l'esterno del Bayern Monaco - entrato dopo un'ora di gioco al posto di Ousmane Dembélé - si è preso definitivamente la scena nel finale, siglando una doppietta micidiale tra l'88' e il 91' per il definitivo 4-1 dei Bleus.

Il pagellone dei milanisti: Maignan riposa, minuti per Rabiot e bocciatura per Moreira

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Ma qual è il bilancio finale per il Milan in casa dei transalpini? Sulla sponda francese c'è da registrare il turno di riposo totale concesso a, rimasto in panchina per far spazio a Guillaume Restes del Tolosa. Solo una manciata di minuti nel finale invece per, inserito da Zidane all'88' al posto del madridista Eduardo Camavinga a risultato già ampiamente acquisito.Sul fronte opposto, il C.T. belga van Bommel ha scelto di non portare nemmeno in panchina il difensore, rimasto a secco di minuti in questa sosta. È partito invece nell'undici titolare l'esterno rossonero, che ha giocato da esterno offensivo sinistro nel 4-3-3 per ben 87 minuti prima di lasciare il posto nel finale all'ex juventino Loïs Openda. Per Moreira la serata parigina si è rivelata estremamente complicata: una prova insufficiente la sua, che ha rispecchiato il pesante crollo collettivo del Belgio sotto i colpi dei vicecampioni del mondo.