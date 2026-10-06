Milan, Gila: "Il calcio di Amorim ci piace. Ecco perché ho detto 'no' all'Inter"

C'è tanta gloria rossonera nel trionfo dell'Italia Under 21. Possono esultare e sorridere a trentadue denti Davide Bartesaghi, Alphadjo Cisse e Francesco Camarda, i tre gioielli del Milan che erano stati convocati dal Commissario Tecnico degli Azzurrini, Silvio Baldini, per gli ultimi due decisivi impegni del Gruppo E di qualificazione ai prossimi Campionati Europei di categoria.

Ieri pomeriggio, sul prato dello stadio Adriatico di Pescara, è andata in scena una vera e propria vittoria tennistica: un clamoroso 6-2 inflitto alla Polonia che è valso l'aggancio in classifica ai polacchi in vetta al girone a quota 27 punti. A premiare l'Italia è stata la differenza reti globale (+25 per gli Azzurrini contro il +20 della Polonia), un dato che regala ai nostri ragazzi il primato nel raggruppamento e il pass ufficiale per gli Europei che si disputeranno in Serbia e Albania nell'estate del 2027.

Italia-Polonia 6-2: sfilata azzurra e il gol pazzesco di Ndour da 75 metri

La partita in realtà non è mai stata in discussione, al di là dei pronostici della vigilia. L'Italia Under 21 ha messo in chiaro le cose già nel primo tempo grazie alle reti di Luca Koleosho al 16' e di Cher Ndour al 26'. Proprio il centrocampista della Fiorentina, sceso in campo con la maglia numero 10 e la fascia di capitano al braccio, si è reso protagonista al 54' di una giocata da antologia: una rete pazzesca segnata con una traiettoria incredibile da oltre 75 metri di distanza

L'ultima mezz'ora di gioco è stata un festival del gol e delle emozioni: la rete azzurra di Luca Lipani, la risposta polacca con Daniel Mikołajewski, poi i gol di Seydou Fini per l'Italia e di Jakub Żewłakow per gli ospiti, prima del definitivo sigillo finale firmato da Luigi Cherubini.

Le prestazioni dei milanisti: Bartesaghi monumentale, Camarda scalpita

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Ma come sono andati i tre giocatori del Milan? Le risposte per Rúben Amorim sono state assolutamente entusiasmanti. Bartesaghi è stato schierato come terzino sinistro titolare nel 4-3-3 di Baldini, rimanendo in campo per tutti i 90 minuti: la sua è stata una prestazione monumentale, fatta di continue sovrapposizioni su e giù per la fascia e di grandissima solidità difensiva.Alphadjo Cisse è partito anche lui titolare nell'inedito ruolo di "falso nueve" in un tridente completato da Koleosho e dall'ex rossonero Mattia Liberali. Con i suoi movimenti intelligenti a svuotare l'area, Cisse ha letteralmente fatto a fette la retroguardia polacca prima di lasciare il posto al 62' a Francesco Camarda. Il bomber classe 2008, nei trenta minuti a disposizione, ha cercato con una ferocia incredibile la via del gol, andandoci vicinissimo in almeno due circostanze.

I tre canterani rossoneri sono ora pronti a rientrare a Milanello per rimettersi agli ordini del tecnico portoghese Amorim. Torneranno carichi a pallettoni, forti di una qualificazione europea in tasca e con tanta voglia di scalare le gerarchie anche nella Prima Squadra del Milan.