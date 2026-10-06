Non c'è pace per il Milan di Rúben Amorim in questa sosta per le Nazionali. Non soltanto il grave infortunio di Alexis Saelemaekers a funestare i pensieri dell'allenatore portoghese, ma ora anche lo stop di Pervis Estupiñán. Ieri mattina, infatti, il laterale sinistro rossonero ha dovuto saltare la finale per il 3° e 4° posto della Kirin Cup a Tokyo tra il suo Ecuador e Panama. Nella conferenza stampa post-partita il Commissario Tecnico della Tricolor, il Muñeco Marcelo Gallardo, ha provato a rassicurare l'ambiente parlando di una scelta precauzionale per via di una distorsione al ginocchio definita come "una cosa di cui non preoccuparsi".

Parte Médico - Pervis Estupiñán pic.twitter.com/Aqknu3NMuC — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) October 5, 2026

Infortunio Estupiñán: il giallo della diagnosi tra lesione e risentimento

Qualche ora più tardi, però, la Federazione dell'Ecuador ha diramato un comunicato ufficiale che ha subito riacceso l'allarme in casa rossonera. La diagnosi dello staff medico della Nazionale sudamericana parla infatti di "esguince de rodilla con trastorno interno". Su questa specifica definizione medica si sono scatenate molteplici interpretazioni da parte dei media italiani oggi in edicola.C'è chi, come il Corriere della Sera e Tuttosport, ha tradotto letteralmente lo spagnolo parlando di una "distorsione al ginocchio con lesione interna", uno scenario che evocherebbe uno stop decisamente lungo. Altri media, come La Gazzetta dello Sport, hanno preferito una linea più morbida, parlando di una distorsione del ginocchio accompagnata da un semplice "fastidio interno".

Nel mezzo delle indiscrezioni, sono trapelate anche le prime valutazioni ufficiose da parte del club di Via Aldo Rossi. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport e dallo stesso Tuttosport, filtrerebbe la diagnosi dello staff medico del Milan, che ipotizza un risentimento di basso grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Un quadro clinico che, se confermato, escluderebbe fortunatamente i lunghissimi stop legati ai legamenti crociati.

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Sia come sia, a far totale chiarezza sull'esatta entità dell'infortunio del numero 2 rossonero e sulle tempistiche per il suo completo recupero provvederà un comunicato ufficiale del club, previsto nelle prossime ore. Estupiñán è atteso in Italia per essere sottoposto agli esami strumentali definitivi sotto la supervisione dei medici del club milanista.Quel che è assolutamente certo, a oggi, è che il terzino salterà la ripresa del campionato. Estupiñán non sarà a disposizione per, partita valevole per la 6^ giornata del campionato di, in programma domenica 11 ottobre alle ore 18:00 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Un'assenza pesante che costringerà Rúben Amorim a ridisegnare la corsia mancina del suo scacchiere tattico.