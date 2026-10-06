Una pessima notizia scuote l'ambiente rossonero di Milanello. L'infortunio rimediato da Alexis Saelemaekers in allenamento è più grave del previsto e il suo 2026 rischia di essere già concluso. Ne parlano tutti i principali quotidiani sportivi oggi in edicola, confermando una brutta botta per il Milan e per il centrocampista belga, che speravano di poter gestire il problema occorso alla caviglia nel giro di pochi giorni con una semplice terapia conservativa.

Invece, un consulto medico specialistico avuto nelle scorse ore ha evidenziato un quadro della situazione ben più complesso. Il classe 1999 ha deciso di sottoporsi ad un intervento chirurgico per ridare stabilità all'articolazione: l'operazione dovrebbe tenere fuori il numero 56 rossonero fino al nuovo anno, privando la squadra di una preziosa alternativa tattica.

Tempi di recupero Saelemaekers: l'esito degli esami e le date del rientro

Il comunicato ufficiale del Milan: c'entra il vecchio infortunio alla Roma

«Saelemaekers è stato sottoposto a ulteriori accertamenti alla caviglia destra, la stessa operata nel 2024 per trattare una frattura del malleolo mediale. Gli esami specialistici hanno evidenziato come la caviglia, a seguito del recente trauma in allenamento, abbia perso stabilità in sede di pregresso intervento chirurgico».

I tempi di stop si preannunciano particolarmente lunghi e le previsioni dei media oscillano di qualche settimana. Il Corriere dello Sport parla di oltre 3 mesi di stop, mentre La Gazzetta dello Sport fissa in 4 mesi il suo periodo di fermo totale, con un conseguente rientro in campo previsto a 2027 inoltrato. Una mazzata pesante se si pensa che, solo una settimana fa, Saelemaekers aveva subito un trauma distorsivo alla caviglia destra in un normale contrasto di gioco a Milanello. I primi esami strumentali avevano inizialmente escluso lesioni ossee e dei legamenti, ma il riacutizzarsi del dolore durante i carichi di lavoro ha spinto lo staff medico del Milan a fare ulteriore chiarezza.Gli accertamenti approfonditi hanno evidenziato come la recente distorsione abbia purtroppo inciso sulla precedente operazione avuta nel 2024, quando Saelemaekers si infortunò durante il suo periodo di prestito alla Roma, generando una pericolosa instabilità articolare. Il club rossonero ha chiarito la situazione attraverso

Davanti al bivio tra l'operazione e una rischiosa terapia conservativa, il calciatore e il club hanno scelto la via della chirurgia per risolvere definitivamente il problema alla radice ed evitare ricadute future.

Gerarchie e scelte tattiche: come cambia il Milan di Rúben Amorim

Si complica terribilmente, dunque, l'annata del belga, che non era partita sotto i migliori auspici con il nuovo corso dell'allenatore. Dopo essere stato un titolare fisso sotto la gestione di Massimiliano Allegri — che lo impiegava come esterno destro a tutta fascia nel suo 3-5-2 — con l'avvento del tecnico portoghese e il conseguente passaggio al modulo 3-4-2-1, Saelemaekers era finito indietro nelle gerarchie interne.

Il tecnico lusitano, infatti, non lo vede come esterno di spinta nella linea a quattro di centrocampo e ha preferito ritagliargli un posto sulla trequarti. In quella zona di campo, tuttavia, la concorrenza è spietata e l'ex Bologna non partiva come primissima scelta. Proprio ora che stava ritrovando una buona condizione e scalava posizioni nelle rotazioni — candidandosi seriamente per una maglia da titolare nelle prossime sfide — è arrivata la mazzata dell'infortunio.

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Come sottolineato dal CorSport, la notizia dello stop ha abbattuto molto il ragazzo a livello psicologico. Saelemaekers è attualmente molto giù di morale, consapevole di dover ricominciare la salita da zero a stagione in corso. Adesso, prima ancora della riabilitazione fisica, servirà una grande reazione mentale per superare l'ostacolo e tornare a disposizione del Milan più forte di prima.