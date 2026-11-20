Tantissime notizie di calciomercato sul Milan a due giorni dal match di campionato contro il Frosinone. Aggiornamenti importanti sul futuro di Endrick, su cui si sono espressi José Mourinho e Matteo Moretto. Spunta anche un'alternativa 'low cost' dalla Germania. Per il centrocampo i rossoneri guardano da entrambe le sponde di Manchester: piacciono Bruno Fernandes dello United e Kovacic del City.

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

Occasione Kovacic a zero

Tra i migliori giocatori che si libereranno ala prossima estate c’è, in scadenza di contratto con ilnel 2027. Le ultime indiscrezioni di mercato accostano il centrocampista croato anche alLa concorrenza resta fitta, sia in Europa e sia in Italia, dove ancheseguono con attenzione gli sviluppi.

Giocatori con lo standing e il palmares di Kovacic non si trovano ovunque. Nelle ultime stagione, tuttavia, la flessione del suo rendimento è stata evidente. Il centrocampista croato ha collezionato appena 17 presenze negli ultimi due anni per un totale di 525 minuti di gioco complessivi. Gli infortuni sono aumentati a dismisura nell’ultimo periodo e ritrovare la continuità non è mai facile per un calciatore di 32 anni (33 a gugno). Per il centrocampo di Ruben Amorim, forse, sarebbe meglio puntare su un giocatore più integro fisicamente, soprattutto in virtù del probabile addio di Modric a giugno.

Calciomercato Milan, le ultime su Bruno Fernandes

Tra gli obiettivi delper il post Luka Modric ci sarebbe. Il centrocampista portoghese ha un contratto in scadenza nel 2027 con il Manchester United, ma all'interno dell'accordo è presente un'opzione unilaterale per il club di prolungare fino al 2028.

Come riferisce Fabrizio Romano, Bruno Fernandes non si muoverà dal club inglese a gennaio. Le possibilità che il portoghese lasci Manchester a giugno esistono e il Milan potrebbe iscriversi alla corsa per assicurarsi la sua qualità e la sua esperienza.

Endrick, fissato l'incontro decisivo

"Guardate, per me la situazione è molto chiara. Per me il Real Madrid è più importante di Endrick. Voglio molto bene a Endrick, gli voglio un gran bene, è un ragazzo fantastico. Il Real Madrid ha bisogno di lui, l'allenatore del Real Madrid ha bisogno di lui. Poi, se l'alta dirigenza, quindi i miei superiori, decidono qualcosa di diverso, nel calcio di oggi, bisogna rispettarlo".

Nella conferenza stampa alla vigilia di Real Madrid-Celta Vigo,ha parlato così del futuro di

Intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, il noto esperto di mercato Matteo Moretto ha svelato i dettagli di un incontro che potrebbe cambiare tutto:

"Endrick vede di buon occhio l'idea di poter continuare a crescere in Italia, magari con una formula che gli possa permettere comunque di restare legato al Real Madrid. In Serie A piace a Milan e Roma. Credo che ci sarà un faccia a faccia tra Endrick, Mourinho e il Real Madrid: mi aspetto un confronto nel mese di dicembre per discutere del suo futuro".

Permanenza al Real Madrid o cessione? Dal vertice potrebbe emergere una decisione definitiva sul futuro di Endrick, dopodiché starà a Milan e Roma darsi battaglia per aggiudicarsi le sue prestazioni.

Spunta Demirovic

Secondo quanto riportato dal quotidiano torinese 'Tuttosport', tra le opzioni delper rinforzare l'attacco ci sarebbe anchedello, profilo molto apprezzato dal futuro Head of Football. Il contratto del centravanti bosniaco con il club tedesco andrà ine al momento non c’è accordo per rinnovare: un motivo in più per cui il, specialmente rispetto a Tresoldi ed Endrick , gli altri obiettivi del Diavolo.

Nelle scorse settimane non è passata inosservata la presenza degli scout rossoneri alle gare dello Stoccarda. La richiesta del club biancorosso per il classe 1998, già a quota 9 gol in stagione, potrebbe aggirarsi intorno ai 20 milioni di euro.