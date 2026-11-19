Tantissime notizie di calciomercato sul Milan nella giornata di oggi, giovedì 19 novembre 2026. Gerry Cardinale ha finalmente sciolto le proprie riserve e individuato la sua prima scelta tra Endrick e Nicolò Tresoldi. Voci insistenti anche su due centrocampisti: Bruno Fernandes e Scott McTominay. Da Milanello, novità sulle condizioni di Mike Maignan e Strahinja Pavlovic in vista del match contro il Frosinone.

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

Calciomercato Milan, accostato Bruno Fernandes

Secondo quanto riportato dal quotidiano torinese 'Tuttosport', tra gli obiettivi delper il post Luka Modric ci sarebbe. Il centrocampista portoghese ha un contratto in scadenza nel 2027 con il Manchester United, ma all'interno dell'accordo è presente un'opzione unilaterale per il club di prolungare fino al 2028.

Come riferisce Fabrizio Romano, Bruno Fernandes non si muoverà dal club inglese a gennaio. Le possibilità che il portoghese lasci Manchester a giugno esistono e il Milan potrebbe iscriversi alla corsa per assicurarsi la sua qualità e la sua esperienza.

La verità su McTominay

Nelle ultime ore, il nome di Scott McTominay è stato accostato con insistenza al. Il centrocampista scozzese ha un contratto incon ile le trattative per il rinnovo sono momentaneamente in stallo. Secondo quanto riportato dal 'QN', l'ingresso dicome sponsor tecnico potrebbe favorire l'operazione.

L'idea di Adidas resta viva, ma il Milan non ha ancora aperto il dossier McTominay. Dalle verifiche effettuate dalla redazione di PianetaMilan emerge che i rossoneri non stanno pensando allo scozzese in questo momento. Un eventuale contributo economico del brand tedesco potrebbe agevolare la possibile operazione, ma per ora meglio andarci cauti e non illudersi troppo.

Pavlovic in dubbio per il Frosinone

Secondo quanto appreso dalla redazione di, le chance di vederea San Siro per Milan-Frosinone sono. Il centrale serbo si è allenato parzialmente in gruppo nella seduta di allenamento odierna a Milanello e sta lavorando per tornare al 100%. Le sue condizioni verranno monitorate giorno per giorno, ma non è ancora al meglio dopo il problema ai reni che lo ha colpito nelle ultime settimane e potrebbe restare nuovamente a riposo.

Gli esami a cui si è sottoposto Mike Maignan dopo il problema all'anca accusato in Nazionale hanno escluso la presenza di lesioni. Il portiere francese ha svolto la prima parte dell'allenamento in gruppo e sembra pronto a difendere i pali della porta del Milan contro il Frosinone. Sospiro di sollievo, dunque, dopo il brutto spavento preso da Amorim e dai tifosi durante Francia-Turchia.

Endrick o Tresoldi? Cardinale ha deciso

Con la probabile partenza in prestito di Francesco Camarda , ilacquisterà un attaccante da alternare a Goncalo Ramos. I nomi di cui si è parlato maggiormente nelle ultime due settimane sono quelli di. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato,avrebbe deciso dicome confermato da 'ESPN' e Carlo Pellegatti.

Cardinale non si accontenterà del prestito: si stanno creando i presupposti per un trasferimento a titolo definitivo di Endrick al Milan. Il Real Madrid potrebbe accettare un'eventuale offerta da 60 milioni di euro, mantenendo però un controriscatto a 80 milioni. Sulle tracce del brasiliano si sta muovendo anche la Roma, ma i rossoneri hanno il vantaggio degli ottimi rapporti con Roc Nation, agenzia americana che cure gli interessi del giocatore.