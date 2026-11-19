Scelto l'attaccante da prendere a gennaio, rumors su Bruno Fernandes e Scott McTominay, come sta Strahinja Pavlovic? Le migliori notizie di oggi sul Milan
Milan, come cambia la formazione con Endrick e Inácio: il possibile undici iniziale del 2027
Tantissime notizie di calciomercato sul Milan nella giornata di oggi, giovedì 19 novembre 2026. Gerry Cardinale ha finalmente sciolto le proprie riserve e individuato la sua prima scelta tra Endrick e Nicolò Tresoldi. Voci insistenti anche su due centrocampisti: Bruno Fernandes e Scott McTominay. Da Milanello, novità sulle condizioni di Mike Maignan e Strahinja Pavlovic in vista del match contro il Frosinone.
PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.
Calciomercato Milan, accostato Bruno FernandesSecondo quanto riportato dal quotidiano torinese 'Tuttosport', tra gli obiettivi del Milan per il post Luka Modric ci sarebbe Bruno Fernandes. Il centrocampista portoghese ha un contratto in scadenza nel 2027 con il Manchester United, ma all'interno dell'accordo è presente un'opzione unilaterale per il club di prolungare fino al 2028.
Come riferisce Fabrizio Romano, Bruno Fernandes non si muoverà dal club inglese a gennaio. Le possibilità che il portoghese lasci Manchester a giugno esistono e il Milan potrebbe iscriversi alla corsa per assicurarsi la sua qualità e la sua esperienza.
La verità su McTominayNelle ultime ore, il nome di Scott McTominay è stato accostato con insistenza al Milan. Il centrocampista scozzese ha un contratto in scadenza nel 2028 con il Napoli e le trattative per il rinnovo sono momentaneamente in stallo. Secondo quanto riportato dal 'QN', l'ingresso di Adidas come sponsor tecnico potrebbe favorire l'operazione.
L'idea di Adidas resta viva, ma il Milan non ha ancora aperto il dossier McTominay. Dalle verifiche effettuate dalla redazione di PianetaMilan emerge che i rossoneri non stanno pensando allo scozzese in questo momento. Un eventuale contributo economico del brand tedesco potrebbe agevolare la possibile operazione, ma per ora meglio andarci cauti e non illudersi troppo.
Pavlovic in dubbio per il FrosinoneSecondo quanto appreso dalla redazione di PianetaMilan, le chance di vedere Strahinja Pavlovic a San Siro per Milan-Frosinone sono molto basse. Il centrale serbo si è allenato parzialmente in gruppo nella seduta di allenamento odierna a Milanello e sta lavorando per tornare al 100%. Le sue condizioni verranno monitorate giorno per giorno, ma non è ancora al meglio dopo il problema ai reni che lo ha colpito nelle ultime settimane e potrebbe restare nuovamente a riposo.
Gli esami a cui si è sottoposto Mike Maignan dopo il problema all'anca accusato in Nazionale hanno escluso la presenza di lesioni. Il portiere francese ha svolto la prima parte dell'allenamento in gruppo e sembra pronto a difendere i pali della porta del Milan contro il Frosinone. Sospiro di sollievo, dunque, dopo il brutto spavento preso da Amorim e dai tifosi durante Francia-Turchia.
Endrick o Tresoldi? Cardinale ha decisoCon la probabile partenza in prestito di Francesco Camarda, il Milan acquisterà un attaccante da alternare a Goncalo Ramos. I nomi di cui si è parlato maggiormente nelle ultime due settimane sono quelli di Endrick e Nicolò Tresoldi. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Gerry Cardinale avrebbe deciso di puntare sull'attaccante brasiliano del Real Madrid, come confermato da 'ESPN' e Carlo Pellegatti.
Cardinale non si accontenterà del prestito: si stanno creando i presupposti per un trasferimento a titolo definitivo di Endrick al Milan. Il Real Madrid potrebbe accettare un'eventuale offerta da 60 milioni di euro, mantenendo però un controriscatto a 80 milioni. Sulle tracce del brasiliano si sta muovendo anche la Roma, ma i rossoneri hanno il vantaggio degli ottimi rapporti con Roc Nation, agenzia americana che cure gli interessi del giocatore.
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