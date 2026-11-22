Quasi tutto pronto allo stadio 'San Siro' di Milano per Milan-Frosinone, sfida valida per la 12^ giornata della Serie A 2026-2027 con calcio d'inizio fissato alle ore 18:00. Vediamo insieme, dunque, le formazioni ufficiali con le scelte definitive dei due allenatori, Rúben Amorim e Massimiliano Alvini, oltre ai precedenti dell'arbitro Luca Pairetto e alle informazioni per seguire il match in diretta tv e streaming.

Le scelte di Rúben Amorim e Massimiliano Alvini per Milan-Frosinone

- Sempre piuttosto affollata l'infermeria di misterche, però, recupera completamente il portieredopo i problemi accusati alla regione pubo-adduttoria nell'ultimo impegno in Nations League con la Francia e ritrova anche. Il difensore serbo, tuttavia, parte inizialmente dalla panchina.

Al suo posto, come centrale mancino nella linea a quattro, spazio dal primo minuto a Sankhoun Diawara, mentre Davide Bartesaghi ha vinto il ballottaggio con Pervis Estupiñán per il ruolo di terzino sinistro. Yunus Musah, in mediana, coprirà le spalle a Luka Modrić e Adrien Rabiot, con Diego Moreira e Christian Pulisic larghi ad assistere il centravanti Gonçalo Ramos in attacco.

Qui Frosinone - Massimiliano Alvini deve rinunciare al difensore centrale Gabriele Bracaglia, fermato dal Giudice Sportivo per squalifica (al suo posto gioca Ilario Monterisi) e, oltre all'austriaco Florian Grillitsch, soprattutto al bomber Antonio Raimondo. Come riferimento offensivo della squadra laziale non parte titolare il rumeno Daniel Bîrligea, ma spazio dal 1' alla coppia composta da Farès Ghedjemis e Giorgi Kvernadze. Ecco, dunque, le formazioni ufficiali di Milan-Frosinone a 'San Siro'!

Milan-Frosinone, le formazioni ufficiali della 12^ giornata di Serie A

): Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Bartesaghi; Musah, Modrić, Rabiot; Moreira, Ramos, Pulisic.: Torriani, Pittarella, F. Terracciano, Pavlović, Estupiñán, Comotto, Jashari, Cisse, Hutchinson, Camarda.Amorim.

FROSINONE (3-4-1-2): Palmisani; Calvani, Monterisi, Cittadini; Oyono, Calò, Masini, Tchato; Schmid; Ghedjemis, Kvernadze. A disposizione: Desplanches, Pisseri, Akpoguma, Amey, Fayed, Terzić, Cichella, El Azzouzi, Hasa, Bobček, Fini, Zerbin, Bîrligea. Allenatore: Alvini.

Arbitro e precedenti: i numeri di Luca Pairetto con Milan e Frosinone

L'arbitro di Milan-Frosinone sarà, classe 1984, della Sezione A.I.A. di Nichelino (TO). In carriera Luca Pairetto — figlio dell'ex direttore di gara internazionale Pierluigi Pairetto di Torino — ha diretto il, finora, complessivamentein gare ufficiali: il suo bilancio con i rossoneri è nettamente positivo e recita

L'ultimo precedente assoluto risale all'8 febbraio 2025, in occasione di Empoli-Milan 0-2 di Serie A: una partita risolta nella ripresa dalle reti di Rafael Leão al 68' e del centravanti messicano Santiago Giménez al 75'.

Gli incroci in carriera del fischietto piemontese con il Frosinone, invece, sono 9: il suo 'score' con i ciociari è decisamente meno favorevole e parla di 3 vittorie, un pareggio e ben 5 sconfitte.

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Dove vedere Milan-Frosinone in diretta tv e streaming

L'ultima volta che Pairetto è stato direttore di gara di una sfida della squadra laziale risale — ironia della sorte — proprio ad un pirotecnico precedente diretto tra le due formazioni:di Serie A delallo stadio 'Benito Stirpe', deciso dalle reti di(17'),(24' su calcio di rigore) e(65'), prima della rimonta rossonera firmata nel finale da(72') e(81').La partitasarà trasmessa inin co-esclusiva sue su. Potrà essere dunque guardata su entrambe le piattaforme dagli abbonati. Grazie all'app die asarà possibile vedere il match dei rossoneri anche insu internet; Milan-Frosinone andrà in diretta streaming anche su, previa specifico abbonamento.