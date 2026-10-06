Nel momento più difficile della sua avventura rossonera, il numero 56 ha deciso di rompere il silenzio per parlare direttamente al cuore del popolo milanista. Alexis Saelemaekers, centrocampista belga del Milan, sarà costretto a saltare una parte considerevole della stagione 2026-2027 a causa del grave infortunio alla caviglia destra rimediato a Milanello. Dopo ore di comprensibile sconforto, il classe 1999 ha voluto condividere il suo stato d'animo pubblicando un toccante e profondo messaggio sul suo account ufficiale di Instagram.

La notizia dello stop ha colpito duramente il giocatore, che proprio in queste settimane stava iniziando a scalare le gerarchie tattiche nel nuovo scacchiere di Rúben Amorim. Davanti alla prospettiva di un lungo stop, Saelemaekers ha scelto la via della trasparenza per ringraziare chi gli è stato vicino in queste ore complicate.

Il messaggio social di Saelemaekers: «Fa male stare lontano, ma tornerò più forte»

"Non è facile attraversare momenti come questo. Quando ami il calcio, stare lontano dal campo, dai compagni e da ciò che ami di più fa male. È un periodo difficile, ma lo affronterò con pazienza, determinazione e ancora più voglia di tornare a fare quello che amo. Voglio ringraziare di cuore tutti i tifosi, i miei compagni, lo staff, gli amici e tutte le persone che in questi giorni mi hanno scritto e fatto sentire il loro affetto. Ho letto tantissimi dei vostri messaggi e mi hanno dato una forza enorme. Adesso testa bassa, lavoro e pazienza. Tornerò più forte. Grazie di cuore a tutti".

Il giallo della caviglia destra: la ricaduta legata al passato alla Roma

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Attraverso il suo profilo Instagram, l'ex trequartista di Bologna e Roma ha espresso tutta la sua sofferenza, mostrando però al contempo una grandissima maturità e una ferrea volontà di non mollare:Le parole del belga arrivano dopo giorni di vera e propria altalena medica. La scorsa settimana, a seguito di un violento trauma distorsivo subito in allenamento, i primi esami strumentali avevano inizialmente fatto tirare un sospiro di sollievo all'ambiente rossonero, escludendo lesioni ossee o legamentose acute. Il persistere di un forte dolore nei giorni successivi ha però spinto lo staff medico del Milan a sottoporre il calciatore a esami specialistici più approfonditi.Il secondo controllo ha purtroppo evidenziato un quadro clinico ben più severo: la recente distorsione ha minato la stabilità dell'articolazione della caviglia destra, incidendo negativamente sul pregresso intervento chirurgico subito dal belga nel 2024 per la frattura del malleolo mediale ai tempi del prestito alla Roma. Una complicanza, con tempi di recupero stimati tra i 3 e i 4 mesi totali.