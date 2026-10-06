Dalle condizioni di Saelemaekers e Chukwueze fino al possibile approdo di Esposito e Scott, menzionando anche le ultime novità legate a San Siro: ecco le notizie migliori di oggi
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Giornata molto interessante per il Milan. Con la sosta ormai giunta al termine, gli occhi sono tutti puntati sui rientri alla base: Samuel Chukwueze, infatti, ha già messo piede a Milanello, ma il centro sportivo ha perso momentaneamente Saelemaekers a causa dell'infortunio alla caviglia. Spazio, però, anche al mercato, con alcune notizie legate a Scott e Sebastiano Esposito!
PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.
1 . Bomber in arrivo?Il Milan di Rúben Amorim avrebbe messo nel mirino Sebastiano Esposito, protagonista di un ottimo avvio di stagione con la maglia del Sassuolo. L'attaccante classe 2002, di proprietà del Cagliari, è letteralmente rinato dopo l'addio con il club sardo e sta esplodendo anche con la maglia della nazionale. Il club rossonero lo segue come possibile rinforzo per l'estate del 2027, ma l'operazione si preannuncia abbastanza costosa: il suo valore si aggira attorno ai 20 milioni di euro, cifra che potrebbe aumentare con il prosieguo della stagione.
2. Novità su San SiroIl progetto legato al nuovo impianto di San Siro supera un ostacolo davvero molto importante: il TAR della Lombardia ha respinto il ricorso contro la cessione dello stadio attuale e delle aree circostanti a Milan ed Inter, dichiarando inammissibili altri ben quattro ricorsi. La decisione presa oggi permette ai due club milanesi di proseguire con la programmazione per il nuovo impianto: come detto alcune settimane fa, il rendering finale firmato da Foster+partners e Manica dovrebbe essere presentato tra la fine di ottobre e gli inizi di novembre. L'obiettivo principale, però, è uno solo: completare le autorizzazioni entro l'estate del 2027 e avviare i lavori per poi inaugurare il nuovo stadio nel 2031.
3. Torna Chukwueze ma saluta SaelemaekersIl Milan, nella giornata di oggi, è tornato ad allenarsi a Milanello in vista della sfida di domenica contro il Sassuolo. Samuel Chukwueze però, ha voluto anticipare il rientro dalla Nigeria per mettersi subito a disposizione dell'allenatore portoghese. Preoccupano molto, invece, le condizioni di Alexis Saelemaekers, colpito da un infortunio alla caviglia destra, operata già nel 2024. Il belga, infatti, potrebbe ricorrere nuovamente ad un intervento chirurgico, con il rischio di chiudere molto in anticipo il 2026 e restare fuori per diversi mesi.
4. In arrivo il post ModricIl Milan è alla ricerca di un possibile erede di Luka Modrić e ha puntato gli occhi su Alex Scott, centrocampista del 2003 di proprietà del Bournemouth. Il giovane inglese, capace di giocare sia da mediano sia da trequartista, piace molto per la tecnica, l'intensità e l'abilità nei contrasti. In questa stagione inoltre ha già segnato un gol in Premier League, ma è attualmente fermo a causa di un infortunio che lo terrà fuori per circa otto settimane. Su Scott, però, c'è una folta concorrenza: sul giovane risultano esserci anche Arsenal, Chelsea, Liverpool e Real Madrid. Uno degli ostacoli più grandi però è legato alla valutazione: il club rossonero chiede all'incirca 75 milioni di sterline che, con il cambio in euro, arriverebbero a toccare gli 88 milioni.
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