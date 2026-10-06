Giornata molto interessante per il Milan. Con la sosta ormai giunta al termine, gli occhi sono tutti puntati sui rientri alla base: Samuel Chukwueze, infatti, ha già messo piede a Milanello, ma il centro sportivo ha perso momentaneamente Saelemaekers a causa dell'infortunio alla caviglia. Spazio, però, anche al mercato, con alcune notizie legate a Scott e Sebastiano Esposito!

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

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2. Novità su San Siro

3. Torna Chukwueze ma saluta Saelemaekers

4. In arrivo il post Modric

Ildiavrebbe messo nel mirinoprotagonista di un ottimo avvio di stagione con la maglia delL'attaccante classe 2002, di proprietà delè letteralmente rinato dopo l'addio con il club sardo e sta esplodendo anche con la maglia dellaIl club rossonero lo segue come possibile rinforzo per l'estate delma l'operazione si preannuncia abbastanza costosa: il suo valore si aggira attornocifra che potrebbe aumentare con il prosieguo della stagione.Il progetto legato al nuovo impianto disupera un ostacolo davvero molto importante: il TAR della Lombardiadichiarando inammissibili altri ben quattro ricorsi. La decisione presa oggi permette ai due club milanesi di proseguire con la programmazione per il nuovo impianto: come detto alcune settimane fa, il rendering finale firmato dadovrebbe essere presentato tra la fine di ottobre e gli inizi di novembre. L'obiettivo principale, però, è uno solo: completare le autorizzazioni entro l'estate del 2027 e avviare i lavori per poiIlnella giornata di oggi, è tornato ad allenarsi a Milanello in vista della sfida di domenica contro ilperò, ha voluto anticipare il rientro dallaper mettersi subito a disposizione dell'allenatore portoghese. Preoccupano molto, invece, le condizioni di, colpito da un infortunio alla caviglia destra, operata già nel 2024. Il belga, infatti, potrebbe ricorrere nuovamente ad un intervento chirurgico, con il rischio di chiudere molto in anticipo il 2026 e restare fuori per diversi mesi.Ilè alla ricerca di un possibile erede die ha puntato gli occhi sucentrocampista del 2003 di proprietà delIl giovane inglese, capace di giocare sia da mediano sia da trequartista, piace molto per la tecnica, l'intensità e l'abilità nei contrasti. In questa stagione inoltre ha già segnato un gol in Premier League, ma è attualmente fermo a causa di un infortunio che lo terrà fuori per circa otto settimane. Su Scott, però, c'è una folta concorrenza: sul giovane risultano esserci ancheno degli ostacoli più grandi però è legato alla valutazione: il club rossonero chiede all'incircache, con il cambio in euro, arriverebbero a toccare gli