Giornata importantissima per il Milan, che ha chiuso il terzo acquisto della sessione estiva dopo quelli di Goncalo Ramos e Mario Gila. Continuano i movimenti anche in uscita, con Christopher Nkunku che potrebbe aver trovato la prossima squadra della sua carriera. Nel frattempo, Youssouf Fofana è finito al centro di un vero e proprio duello di mercato tra Nottingham Forest e Crystal Palace. Novità importanti anche per quanto riguarda il futuro di Rafael Leao, su cui è tornato ad informarsi un club di Premier League.

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

Milan, in arrivo Diego Moreira

Ilha definito l'acquisto di Diego Moreira dallo Strasburgo. Come anticipato da FootballKush su X e successivamente confermato da fonti affidabili come Gianluca Di Marzio e Fabrizio Romano, l'esterno belga classe 2004 vestirà la maglia rossonera a partire dai prossimi giorni. Le parti hanno trovato un accordo sulla base die una percentuale sulla futura rivendita. Secondo Nicolò Schira, il ragazzo firmerà un

Come appreso dalla nostra redazione, le visite mediche di Moreira si svolgeranno nella giornata di domani, martedì 18 agosto. Un'altra trattativa lampo per il Milan, che a pochi giorni dall'arrivo in Italia di Cardinale chiude il terzo grande colpo di mercato. Amorim potrà contare sull'esterno belga già a partire dalla 1ª giornata di campionato contro il Torino di Ignazio Abate, in programma domenica 23 agosto alle 20:45. Entro la fine del mercato, la dirigenza rossonera punta a chiudere altri tre/quattro acquisti:

Un trequartista

Un difensore

Un centrocampista

Un centravanti di riserva

Nkunku verso il Lipsia

“Il Lipsia rivoleva Nkunku ancora prima che tornasse al Milan. In questo momento la sua priorità è rientrare in Germania per giocare con continuità. Ci sono diversi interessamenti e nelle prossime ore vedremo novità”.

Secondo Matteo Moretto,vorrebbe giocare alnella stagione 2026/2027.

Il Lipsia non è l'unica squadra in corsa: stando a quanto riportato dal 'The Article', il Newcastle avrebbe avviato i primi sondaggi per provare ad ingaggiare Nkunku. Non è ancora partita una trattativa tra i due club, ma secondo il quotidiano inglese i 'Magpies' avrebbero già raggiunto un accordo verbale con il giocatore. Anche un altro club di Premier League sta monitorando attentamente gli sviluppi legati al futuro del francese: l'Aston Villa. Secondo Nicolò Schira, l'attaccante del Milan avrebbe richieste anche in Saudi Pro League.

C'è il Leeds per Leao

Tra le società europee contattate dagli intermediari per valutare il trasferimento di Rafael Leao c'è anche il Leeds United. Nonostante i primi contatti diretti non abbiano portato ad alcun accordo secondo ‘Football Insider’ la pista sarebbe ancora aperta. Il recente acquisto di Diego Moreira, come spiegato da Matteo Moretto, potrebbe favorire l'uscita di Leao. Il Milan attende proposte concrete da almeno 40/45 milioni di euro per definire la cessione, mentre il Leeds si prende del tempo per decidere cosa fare. Le prossime settimane chiariranno se gli inglesi decideranno di affondare il colpo o se preferiranno virare su piste alternative.

Nottingham Forest e Crystal Palace su Fofana

Stando a quanto riportato dal portale 'The Insider', ilsarebbe in pole position nella corsa a. Oltre ai 'The Reds', anche ildiè sulle tracce del centrocampista francese, scrive la pagina britannica. Il giocatore è in uscita dal, che lo ha escluso dal progetto tecnico mettendolo fuori rosa e comunicandogli di trovarsi una nuova squadra.

Arrivato dal Monaco nell'estate del 2024 per 26 milioni di euro, il Milan vuole vendere Fofana evitando una minusvalenza eccessiva. La dirigenza rossonera punta ad incassare almeno 20 milioni di euro dalla cessione del francese, ma potrebbe aprire anche ad una soluzione in prestito. I prossimi giorni saranno decisivi per conoscere la nuova squadra del classe 1999.