L'acquisto di Diego Moreira, la scelta di Christopher Nkunku e il club di Premier League su Rafael Leao: le Top News di oggi sul Milan
Diego Moreira si allena in vacanza con la maglia del Milan: l'indizio di mercato che in pochi hanno colto
Giornata importantissima per il Milan, che ha chiuso il terzo acquisto della sessione estiva dopo quelli di Goncalo Ramos e Mario Gila. Continuano i movimenti anche in uscita, con Christopher Nkunku che potrebbe aver trovato la prossima squadra della sua carriera. Nel frattempo, Youssouf Fofana è finito al centro di un vero e proprio duello di mercato tra Nottingham Forest e Crystal Palace. Novità importanti anche per quanto riguarda il futuro di Rafael Leao, su cui è tornato ad informarsi un club di Premier League.
PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.
Milan, in arrivo Diego MoreiraIl Milan ha definito l'acquisto di Diego Moreira dallo Strasburgo. Come anticipato da FootballKush su X e successivamente confermato da fonti affidabili come Gianluca Di Marzio e Fabrizio Romano, l'esterno belga classe 2004 vestirà la maglia rossonera a partire dai prossimi giorni. Le parti hanno trovato un accordo sulla base di 50 milioni di euro più bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Secondo Nicolò Schira, il ragazzo firmerà un contratto valido fino al 30 giugno 2032 a 3 milioni di euro netti a stagione.
Come appreso dalla nostra redazione, le visite mediche di Moreira si svolgeranno nella giornata di domani, martedì 18 agosto. Un'altra trattativa lampo per il Milan, che a pochi giorni dall'arrivo in Italia di Cardinale chiude il terzo grande colpo di mercato. Amorim potrà contare sull'esterno belga già a partire dalla 1ª giornata di campionato contro il Torino di Ignazio Abate, in programma domenica 23 agosto alle 20:45. Entro la fine del mercato, la dirigenza rossonera punta a chiudere altri tre/quattro acquisti:
- Un trequartista
- Un difensore
- Un centrocampista
- Un centravanti di riserva
Nkunku verso il LipsiaSecondo Matteo Moretto, Nkuku vorrebbe giocare al Lipsia nella stagione 2026/2027.
“Il Lipsia rivoleva Nkunku ancora prima che tornasse al Milan. In questo momento la sua priorità è rientrare in Germania per giocare con continuità. Ci sono diversi interessamenti e nelle prossime ore vedremo novità”.
Il Lipsia non è l'unica squadra in corsa: stando a quanto riportato dal 'The Article', il Newcastle avrebbe avviato i primi sondaggi per provare ad ingaggiare Nkunku. Non è ancora partita una trattativa tra i due club, ma secondo il quotidiano inglese i 'Magpies' avrebbero già raggiunto un accordo verbale con il giocatore. Anche un altro club di Premier League sta monitorando attentamente gli sviluppi legati al futuro del francese: l'Aston Villa. Secondo Nicolò Schira, l'attaccante del Milan avrebbe richieste anche in Saudi Pro League.
C'è il Leeds per Leao
Nottingham Forest e Crystal Palace su FofanaStando a quanto riportato dal portale 'The Insider', il Nottingham Forest sarebbe in pole position nella corsa a Fofana. Oltre ai 'The Reds', anche il Crystal Palace di Mathias Jaissle è sulle tracce del centrocampista francese, scrive la pagina britannica. Il giocatore è in uscita dal Milan, che lo ha escluso dal progetto tecnico mettendolo fuori rosa e comunicandogli di trovarsi una nuova squadra.
Arrivato dal Monaco nell'estate del 2024 per 26 milioni di euro, il Milan vuole vendere Fofana evitando una minusvalenza eccessiva. La dirigenza rossonera punta ad incassare almeno 20 milioni di euro dalla cessione del francese, ma potrebbe aprire anche ad una soluzione in prestito. I prossimi giorni saranno decisivi per conoscere la nuova squadra del classe 1999.
© RIPRODUZIONE RISERVATA