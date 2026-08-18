Il calciomercato del Milan vive una mattinata di totale rivoluzione sotto la gestione di Gerry Cardinale: mentre il talento belga Diego Moreira è sbarcato a Milano per le visite mediche dopo l'accordo da 65 milioni di euro con lo Strasburgo, la dirigenza di Via Aldo Rossi stringe i tempi per le cessioni eccellenti di Santiago Giménez al Porto e di Christopher Nkunku al RB Lipsia. Sul fronte delle grandi uscite, Fabrizio Romano e Matteo Moretto confermano l'intreccio internazionale attorno a Rafael Leão, conteso tra la Saudi Pro League araba e il Chelsea grazie alla regia di Jorge Mendes per il dopo Pedro Neto, mentre il difensore inglese Fikayo Tomori potrebbe finire all'interno di un clamoroso maxi scambio con la Juventus che coinvolgerebbe anche Youssouf Fofana e profili bianconeri molto graditi a Rúben Amorim come Nico González, Teun Koopmeiners, Jonathan David ed Edon Zhegrova.

Il giorno di Diego Moreira a Milano: visite, idoneità e firma

La notizia più importante di questo martedì mattina 18 agosto 2026 riguarda l'inizio ufficiale dell'avventura rossonera di Diego Moreira. Il classe 2004edpresso la clinica 'La Madonnina'. Successivamente si recherà al 'Centro Ambrosiano' per l'ottenimento dell'idoneità sportiva, prima di porre la firma sul contratto a Casa Milan.

Un blitz fulmineo da parte dei vertici milanisti, che per strappare il jolly offensivo allo Strasburgo hanno messo sul piatto un investimento complessivo da ben 65 milioni di euro tra quota fissa e bonus. Moreira rappresenta il rinforzo perfetto per l'identità tattica di Amorim, pronto a integrarlo immediatamente nei meccanismi del gruppo in vista dell'imminente debutto stagionale in Serie A.

Asse con il Portogallo e la Germania: le uscite di Giménez e Nkunku

In contemporanea con le entrate, la dirigenza sta sfoltendo la rosa con due importanti operazioni internazionali. È ormai. Il centravanti messicano, reduce da un biennio opaco a San Siro, ha accettato la destinazione lusitana: l'accordo tra i club prevede la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a quota 20 milioni di euro complessivi.

Destino simile per Christopher Nkunku, ormai separato in casa a Milanello. Sull'attaccante francese c'è il forte pressing del RB Lipsia, desideroso di riportare il classe '97 all'ombra della Red Bull Arena dove conquistò il titolo di capocannoniere della Bundesliga. Anche in questo caso si lavora sulla base di un prestito con diritto di riscatto, con il Milan che valuta il cartellino del calciatore tra i 30 e i 35 milioni di euro per evitare minusvalenze a bilancio.

Il domino Leão e la clamorosa tentazione di uno scambio con la Juventus

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Le situazioni più calde e imprevedibili riguardano però Rafael Leão e Fikayo Tomori. Per il numero 10 portoghese non c'è più solo il Galatasaray in prima linea. Nelle ultime orearaba, ma l'agente Jorge Mendes sta muovendo i fili per un incastro ambizioso in Premier League: portare Leão al Chelsea, a Stamford Bridge, qualora Pedro Neto dovesse cedere alla corte del Manchester City o dell'Al-Hilal. La richiesta del Milan per il cartellino si attesta ora sui 40-45 milioni di euro.Infine, clamoroso scenario sull'asse Milano-Torino., ma la Juventus si è inserita prepotentemente proponendo una maxi operazione di scambio. I bianconeri metterebbero sul piatto alcuni elementi in uscita che piacciono moltissimo ad Amorim. Oltre a Nico González, la dirigenza del Diavolo osserva con estremo interesse le posizioni di, nomi capaci di infiammare gli ultimi giorni di questa sessione estiva di trasferimenti.