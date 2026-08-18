Il calciomercato del Milan sperimenta l'evocativo ritorno di fiamma per Christopher Nkunku: l'attaccante francese classe 1997, escluso dai piani tecnici del nuovo allenatore rossonero Rúben Amorim, è finito nel mirino del RB Lipsia. Come confermato in questi minuti dagli esperti di mercato Fabrizio Romano, Gianluca Di Marzio, Gianluigi Longari, Orazio Accomando e Pietro Balzano Prota, il club tedesco spinge per riportare in Bundesliga l'ex stella dei Tori Rossi guidati oggi da Martín Demichelis. L'operazione per il numero 18 di Via Aldo Rossi, valutato dalla dirigenza di Gerry Cardinale tra i 30 e i 35 milioni di euro, si inserisce in un domino internazionale che vede vigili anche Borussia Dortmund, Aston Villa e Newcastle, rievocando le celebri dinamiche dei cavalli di ritorno storici cari ad Adriano Galliani.

Il romantico ritorno a Lipsia: la caccia al riscatto di Nkunku

"Certi amori non finiscono: fanno dei giri immensi e poi ritornano". La celebre citazione musicale di 'Amici Mai' di Antonello Venditti, storicamente utilizzata da Adriano Galliani per celebrare i ritorni a Milanello di Ruud Gullit nel 1994 e di Ricardo Kaká nel 2013, si adatta perfettamente alla situazione di Christopher Nkunku. Questa volta, però, il percorso è inverso: per l'attaccante transalpino cresciuto nel vivaio del PSG si profilano i saluti al Diavolo per riabbracciare la Sassonia.

Il richiamo della Red Bull Arena ha basi solide e romantiche. Nel quadriennio vissuto in Germania dal 2019 al 2023, Nkunku ha collezionato ben 172 presenze ufficiali impreziosite da 70 gol e 56 assist complessivi. La sua definitiva consacrazione è avvenuta proprio nel biennio conclusivo in terra tedesca, durante il quale ha letteralmente dominato la scena europea mettendo a referto 58 reti e 29 assist in sole 88 partite totali.

Le cifre della trattativa e la concorrenza internazionale

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Il successivo passaggio al Chelsea per 60 milioni di euro e il recente sbarco al Milan per 37 milioni si sono rivelati due passaggi a vuoto nella carriera del francese. Ora, l'obiettivo primario del giocatore è quello di ritrovare lo smalto dei giorni migliori sotto la guida tecnica di Martín Demichelis. Se l'affare andasse in porto, la formazione di Lipsia riabbraccerebbe l'asso che si laureò capocannoniere della Bundesliga nella stagione 2022-2023 grazie a 16 centri, dividendo il trono con un altro ex attaccante rossonero, Niclas Füllkrug.I nodi da sciogliere restano legati alle formule economiche. Il Milan valuta il cartellino del calciatore non meno didi euro con l'intenzione - preferibile - di monetizzare subito, mentre il RB Lipsia spinge per imbastire un'operazione in. Sullo sfondo non si spegne l'interesse del Borussia Dortmund in Germania e, soprattutto, delle, pronte a inserirsi qualora la trattativa sull'asse Milano-Lipsia dovesse subire una brusca frenata.