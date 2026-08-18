Le visite mediche hanno dato esito positivo e nelle prossime ore è attesa la firma sul contratto, ma c'è una domanda che continua a tormentare i tifosi rossoneri: quale sarà il ruolo di Diego Moreira nel Milan di Ruben Amorim? La duttilità del belga offre diverse soluzioni al tecnico portoghese, che potrà schierarlo in più di una posizione del suo 3-4-2-1. Analizzando la rosa e la carriera del classe 2004, emerge una risposta chiara.

Diego Moreira al Milan, i dettagli dell'operazione

Versatilità come parola d'ordine

Esterno destro a tutta fascia: 0 gol e 1 assist in 6 partite

0 gol e 1 assist in Esterno sinistro a tutta fascia : 1 gol e 7 assist in 25 partite

: 1 gol e 7 assist in Ala sinistra nel tridente: 8 gol e 11 assist in 45 partite

8 gol e 11 assist in Ala destra nel tridente: 7 gol e 7 assist in 34 partite

7 gol e 7 assist in Terzino sinistro: 1 gol e 2 assist in 13 partite

In arrivo dallo Strasburgo perMoreira è ilDavanti a lui un altro innesto di questa sessione di mercato: Gonçalo Ramos (74 milioni più bonus). Il belga firmerà un contratto valido fino al 30 giugno 2031 a 3,5 milioni di euro netti a stagione.In carriera,ha giocato inQueste le posizioni ricoperte dal classe 2004 tra Benfica, Chelsea, Olympique Lione e Strasburgo:

Il classe 2004 ha dimostrato di poter giocare in tutti questi ruoli con grande applicazione: più prolifico quando viene schierato nel tridente, ma altrettanto utile se impiegato come esterno a tutta fascia o addirittura come terzino. In media, Moreira ingaggia 11 duelli a partita e ne vince 5,24: numeri vicinissimi a quelli di Nuno Mendes (media di 5,97 duelli vinti su 10 tentati ogni 90'). Crea meno occasioni di Leao e Pulisic, ma tocca più palloni e ama essere al centro della manovra.

Ma quindi quale sarà il ruolo di Moreira nel Milan di Amorim?