Diego Moreira, esterno a tutta fascia o trequartista? Il piano tattico di Ruben Amorim per il nuovo acquisto del Milan
Calciomercato Milan, l'arrivo di Moreira alla clinica 'La Madonnina' per le visite mediche
Le visite mediche hanno dato esito positivo e nelle prossime ore è attesa la firma sul contratto, ma c'è una domanda che continua a tormentare i tifosi rossoneri: quale sarà il ruolo di Diego Moreira nel Milan di Ruben Amorim? La duttilità del belga offre diverse soluzioni al tecnico portoghese, che potrà schierarlo in più di una posizione del suo 3-4-2-1. Analizzando la rosa e la carriera del classe 2004, emerge una risposta chiara.
Diego Moreira al Milan, i dettagli dell'operazioneIn arrivo dallo Strasburgo per 45 milioni di euro più 20 di bonus, Moreira è il 2° acquisto più oneroso nella storia del Milan. Davanti a lui un altro innesto di questa sessione di mercato: Gonçalo Ramos (74 milioni più bonus). Il belga firmerà un contratto valido fino al 30 giugno 2031 a 3,5 milioni di euro netti a stagione.
Versatilità come parola d'ordineIn carriera, Moreira ha giocato in diversi ruoli. Queste le posizioni ricoperte dal classe 2004 tra Benfica, Chelsea, Olympique Lione e Strasburgo:
- Esterno destro a tutta fascia: 0 gol e 1 assist in 6 partite
- Esterno sinistro a tutta fascia: 1 gol e 7 assist in 25 partite
- Ala sinistra nel tridente: 8 gol e 11 assist in 45 partite
- Ala destra nel tridente: 7 gol e 7 assist in 34 partite
- Terzino sinistro: 1 gol e 2 assist in 13 partite
Il classe 2004 ha dimostrato di poter giocare in tutti questi ruoli con grande applicazione: più prolifico quando viene schierato nel tridente, ma altrettanto utile se impiegato come esterno a tutta fascia o addirittura come terzino. In media, Moreira ingaggia 11 duelli a partita e ne vince 5,24: numeri vicinissimi a quelli di Nuno Mendes (media di 5,97 duelli vinti su 10 tentati ogni 90'). Crea meno occasioni di Leao e Pulisic, ma tocca più palloni e ama essere al centro della manovra.
Ma quindi quale sarà il ruolo di Moreira nel Milan di Amorim?Analizzando la rosa del Milan, Moreira potrebbe essere un vero e proprio jolly tattico per Amorim. La posizione in cui i rossoneri hanno più bisogno è quella di esterno sinistro, soprattutto in caso di uscita di Pervis Estupinan. Da tenere d'occhio anche la situazione sulla corsia opposta: con Saelemaekers spostato sulla trequarti e la cessione di Athekame, l'unico giocatore in grado di giocare sulla fascia destra è Samuel Chukwueze. Sappiamo quanto Amorim ami schierare i calciatori offensivi sugli esterni, ma non è da escludere neanche un impiego come trequartista. In questo caso, gli indizi arriveranno dalle cessioni di Nkunku e Leao dagli eventuali nuovi ingressi: senza acquisti, il tecnico portoghese potrebbe contare soltanto su Pulisic, Loftus-Cheek, Cissè e - appunto - Moreira.
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