Alphadjo Cissè verso la permanenza al Milan: le ultime da Fabrizio Romano sui piani di Ruben Amorim per il trequartista classe 2006
Milan, la stagione all'orizzonte: Amorim ha gli uomini giusti?
Al termine della vittoria contro il Manchester United, Ruben Amorim aveva dichiarato: "Cissè renderà le cose difficili a Leao". Arrivato in sordina dopo un lungo infortunio, il classe 2006 si sta conquistando la fiducia del tecnico portoghese, che ora valuta sul serio la possibilità di trattenerlo in Rosa. A fornire maggiori dettagli sul futuro del ragazzo ci ha pensato l'esperto di mercato Fabrizio Romano.
La stagione di Cissè al CatanzaroNella stagione 2025/2026, Cissè ha giocato in Serie B con la maglia del Catanzaro. Il trequartista è stato uno dei migliori della formazione calabrese insieme a Mattia Liberali, realizzando 6 reti e 1 assist in 22 presenze.
Lo scorso 8 febbraio, in occasione del match contro la Reggiana, il giocatore ha riportato la rottura del tendine degli adduttori della coscia destra: infortunio che ha costretto il classe 2006 a sottoporsi ad un intervento chirurgico, concludendo in anticipo la propria stagione.
Cissè resta al Milan? Le parole di RomanoIntervenuto nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale Youtube, Romano ha spiegato come le chance di permanenza al Milan di Alphadjo Cissè stiano aumentando sensibilmente:
"Cissè sta conquistando sempre di più la fiducia di Amorim. Tra i due c'è un ottimo feeling, anche perché il ragazzo sta dimostrando una grande attitudine e un comportamento impeccabile, sia in campo che fuori. Torino e Sassuolo hanno provato a chiederlo in prestito a più riprese. Ad oggi, però, è molto probabile che resti a Milano: la società rossonera sembra intenzionata a confermare l'ex Catanzaro".
Le richieste di Torino e Sassuolo per CissèNei giorni scorsi, Torino e Sassuolo avevano bussato al Milan per provare ad ottenere Cissè in prestito. La dirigenza rossonera ha valutato l'ipotesi di un prestito secco per garantire al ragazzo di giocare con maggiore continuità, ma la scelta di Amorim può cambiare tutto. Una decisione finale non è ancora stata presa, ma la permanenza del classe 2006 è un'ipotesi decisamente più concreta rispetto a pochi giorni fa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA