Milan, la stagione all'orizzonte: Amorim ha gli uomini giusti?

Al termine della vittoria contro il Manchester United, Ruben Amorim aveva dichiarato: "Cissè renderà le cose difficili a Leao". Arrivato in sordina dopo un lungo infortunio, il classe 2006 si sta conquistando la fiducia del tecnico portoghese, che ora valuta sul serio la possibilità di trattenerlo in Rosa. A fornire maggiori dettagli sul futuro del ragazzo ci ha pensato l'esperto di mercato Fabrizio Romano.

La stagione di Cissè al Catanzaro

Nella stagione 2025/2026,ha giocato in Serie B con la maglia del. Il trequartista è stato uno dei migliori della formazione calabrese insieme a Mattia Liberali , realizzando 6 reti e 1 assist in 22 presenze.

Lo scorso 8 febbraio, in occasione del match contro la Reggiana, il giocatore ha riportato la rottura del tendine degli adduttori della coscia destra: infortunio che ha costretto il classe 2006 a sottoporsi ad un intervento chirurgico, concludendo in anticipo la propria stagione.

Cissè resta al Milan? Le parole di Romano

"Cissè sta conquistando sempre di più la fiducia di Amorim. Tra i due c'è un ottimo feeling, anche perché il ragazzo sta dimostrando una grande attitudine e un comportamento impeccabile, sia in campo che fuori. Torino e Sassuolo hanno provato a chiederlo in prestito a più riprese. Ad oggi, però, è molto probabile che resti a Milano: la società rossonera sembra intenzionata a confermare l'ex Catanzaro".

Le richieste di Torino e Sassuolo per Cissè

Intervenuto nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale Youtube,ha spiegato come le chance di permanenza aldistiano aumentando sensibilmente:Nei giorni scorsi,avevano bussato alper provare ad ottenerein prestito. La dirigenza rossonera ha valutato l'ipotesi di un prestito secco per garantire al ragazzo di giocare con maggiore continuità, ma la scelta dipuò cambiare tutto. Una decisione finale non è ancora stata presa, ma ladel classe 2006 è un'ipotesi decisamente più concreta rispetto a pochi giorni fa.