Il nuovo corso del Milan riparte da Ruben Amorim, e a tracciare il profilo del tecnico portoghese ci ha pensato un collega che ne conosce da vicino idee, filosofia e percorso: João Pereira. Intervistato ai microfoni di 'Tuttomercatoweb.it’, l'attuale allenatore dell’Alanyaspor ha speso parole di grande stima per il connazionale, sottolineandone la forte identità di gioco e la capacità di incidere al di là dell'età anagrafica.

Milan, le parole di João Pereira su Amorim

“Nutro un grande rispetto per Rúben e per il suo percorso. Di lui apprezzo soprattutto la capacità di trasmettere un'identità precisa. Quando guardi giocare una sua squadra vedi subito idee chiare: sai esattamente come imposta la manovra, come pressa, come copre il campo e come attacca”.

ha iniziato raccontando il calcio di, sottolineando la grande capacità dell'allenatore deldi trasmettere un'identità precisa alle proprie squadra.

Le squadre di Ruben Amorim giocano con un 3-4-2-1 che può trasformarsi in un 3-4-3 a seconda degli interpreti. I principi a cui il tecnico portoghese non rinuncia mai sono la costruzione dal basso, il pressing a tutto campo e la riaggressione alta dopo aver perso il pallone.

Il legame con il Casa Pia

“Abbiamo avuto carriere differenti, ma il passaggio al Casa Pia è un bel punto in comune. È una realtà in cui un tecnico giovane deve sapersi inventare soluzioni, spiegarsi in modo diretto e tirare fuori il massimo dal materiale che ha a disposizione”.

I criteri per valutare un allenatore secondo João Pereira

“L’età anagrafica non conta e non deve essere un fattore decisivo. Bisogna chiedersi altro: sei preparato? Sai gestire un gruppo e far migliorare i singoli? Riesci a dare un'impronta precisa alla squadra? E soprattutto, sai portare a casa i risultati? Alla fine sono solo questi gli aspetti che contano per un allenatore”.

Successivamente,è tornato sull'esperienza in comune conalha chiuso l'intervista rispondendo alle polemiche legate alla giovane età di Amorim.