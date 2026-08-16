Milan, Amorim dichiarazioni perfette: chiuso il caso e le bufere su Maignan e Rabiot

Si è alzato un polverone mediatico incredibile riguardo alla scelta di Rabiot e Maignan di rientrare alcuni giorni dopo dalle vacanze post Mondiali 2026. Critiche importanti ai due calciatori del Milan e anche voci di mercato e dubbi sul futuro in rossonero dei due francesi. Dopo la vittoria contro il Manchester United, è stato direttamente l'allenatore del Diavolo Ruben Amorim a fare chiarezza su quanto accaduto.

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Le parole di Ruben Amorim a SkySport sul caso rientri

"Un'altra cosa che voglio dire riguarda la situazione di Mike, Rabiot e Modrić. Hanno avuto più giorni perché hanno giocato di più. Per me era importante. Tutti si lamentano del numero di partite e del fatto che i giocatori non riescano a sopportare le tante fatiche e io ho dato quei giorni in più ai giocatori perché sapevo già che non avrebbero potuto giocare la partita di oggi. Quindi ho dato loro altri tre giorni. Non cambierà niente".

Ecco le sue parole a

Molto importanti le parole di Amorim che spegne del tutto una polemica fin troppo rumorosa quando è stato lo stesso allenatore rossonero a prendere questa scelta. Chiaro che sia Maignan che Rabiot avranno apprezzato la concessione di ulteriori giorni di riposo dopo una stagione logorante e torneranno a Milanello con tantissima voglia di fare la differenza da subito. Amorim ha aggiunto:

"E per me è davvero importante dire che è stata una mia decisione, non dei giocatori, loro vogliono allenarsi. Domani saranno a Milanello a preparare la prima partita. Avevano un programma completo e hanno seguito il programma, perché abbiamo le prove che lo hanno fatto. Quindi voglio che questo sia davvero chiaro, perché penso che sia importante".

Abbiamo spesso criticato le scelte del Milan a livello comunicativo, ma stavolta Amorim è stato perfetto e diretto: polemiche messe a tacere con poche parole precise. E ora sarà il campo a parlare: la sfida con il Torino è prevista per il prossimo 23 agosto, ma è chiaro che Maignan e Rabiot sono due pilastri del Milan e potrebbero giocare da titolare fin da subito.